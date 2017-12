Charlotte Kalla parkerte de norske rivalene - Bjørgen havnet langt bak

langrenn

– Det føles fantastisk, sier Charlotte Kalla til SVT etter maktdemonstrasjonen.

Heidi Weng og svenske Charlotte Kalla tok raskt teten på søndagens skiathlon over 15 kilometer i Lillehammer.

Etter 7,5 kilometer på klassiskski var duoen et lite hav foran Marit Bjørgen og co. Bjørgen slet kraftig i åpningen, men håpet var at hun kunne gå seg opp på pallen etter skibyttet halvveis.

Duoen i front samarbeidet godt og byttet på å dra, og det ble tidlig klart at dette ville bli en svensk-norsk duell om seieren. Bjørgen på sin side hadde ikke dagen og var ikke med i seierskampen.

Kalla viste klasse på slutten og parkerte Weng. Dermed ble det svensk seier i Lillehammer, foran Weng som var 19,7 sekunder bak.

Bjørgen manglet overskudd

Ragnhild Haga ble nummer tre, mens Bjørgen endte på 4. plass. Norges største OL-håp var 54,3 sekunder bak Kalla.

– Det var litt tungt, men jeg kom meg litt utover i løpet. Jeg er fornøyd med 4. plass i dag, jeg var ikke bedre og følte meg litt tung, sier Bjørgen til NRK.

– Det er sikkert litt overskudd som mangler. Det blir et sliteløp. Men det er i februar det gjelder, sier hun og tenker på OL.