Sorgtunge landslagsvenninner bar Skofteruds kiste til graven

langrenn

Seremonien i Eidsberg kirke startet med sang av Ina Wroldsen, før forsamlingen sang «Barn av regnbuen».

Fungerende prost Runo Lilleaasen ledet seremonien. Prosten fortalte om en livlig idrettsjente som var aktiv fra ung alder.

Skofteruds mor Kristin Westbye og storebror Tormod leste opp hilsener.

– Jeg minnes samtalene, galskapen og lidenskapen. Du utfordret meg til å være den jeg er. Jeg minnes stolthet og stahet. Hun sto for alt hun sa. Takk for alt du ga meg, Vibeke, sa Skofteruds bror.

Skofteruds samboer Marit Stenshorne var preget under sin tale.

– Vibeke er det mest levende mennesket jeg har møtt. Hun kom inn i livet mitt som en virvelvind og tok meg med storm. Et herlig kaos med masse latter, leting etter bilnøkler og bankkort som var borte. Kunnskap, omsorg, kjærlighet og takknemlighet, sa Stenshorne.

– Vibeke, du var min kjærlighet og du gjorde meg lykkelig. Takk for at jeg fikk lov til å elske deg, sa Stenshorne.

Hyllet av trener og lagvenninner

Tidligere landslagssjef i langrenn, Åge Skinstad, hyllet Skofterud.

– Rent sportslig var du nok det største talentet jeg har sett. Du var et helt spesielt talent, sa Skinstad i kirken.

Han dro frem Skofteruds latter, gode humør, raushet og grenseløse ærlighet.

– Aldri før hadde jeg sett en løper gå klassisk på den måten du gjorde. Aldri har jeg sett noen gli så avslappet over snøen. På stadion var det lett å se at du var noe for deg selv. Du var et midtpunkt og en ledestjerne. Vibeke, du var helt spesiell, gjentok Skinstad.

Skofteruds tidligere landslagskolleger Marit Bjørgen, Kristin Størmer Steira, Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg var sorgtunge da de la krans på kisten.

Hanne Sørvaag fremførte OL-sangen fra 1994, «Se ilden lyse», og kapellan Magnus Grøvle Vesteraas leste fra Bibelen før kisten ble båret ut.

Steira, Johaug, Bjørgen og Flugstad Østberg var med på å bære kisten sammen med Skofteruds bror Tormod og far Karsten.

1500 kirkeprogram

Vibeke Skofteruds gravferd sprengte kapasiteten i Eidsberg kirke torsdag. Flere hadde tatt plass på benker og stoler utenfor kirken, der det var satt opp storskjerm.

– Det er trykket opp 1500 kirkeprogram. Vi har 450 sitteplasser i kirken, og utover det er det ikke kapasitet for flere innendørs, sa fungerende prost Lilleaasen før begravelsen.

Skofterud omkom i en alder av 38 år. Det skjedde i slutten av juli etter en ulykke med vannscooter.

– Jeg ønsker å gjøre begravelsen så normal som mulig. Det viktige er at familie, kjæreste og venner får tatt et verdig farvel med Vibeke, sa Lilleaasen.

Før begravelsen oppfordret han gjennom NTB å støtte familie og kjæreste.

– De klarer ikke å snakke med og takke alle rett etter begravelsen, men send SMS og mailer gjerne utover høsten. Da kan de trenge det, sa Lilleaasen.

Skofterud tok et OL- og to VM-gull i stafett i sin karriere. Hun vant også Vasaloppet en gang. Sist vinter var hun ekspertkommentator under OL i Pyeongchang.