VM-medaljen glapp for Mowinckel: – Det var en dum feil av meg

Ragnhild Mowinckel hadde startnummer seks oppe på toppen i Åre. Da 26-åringen kjørte ut porten var det alpin-dronningen Lindsey Vonn som ledet med tiden 1:02.33.

Mowinckel kjørte imponerende, og ledet over Vonn ved alle de tre tidspasseringene, det meste med 37 hundredeler.

Det lå an til at moldenseren skulle kjøre inn til sin andre pallplass på tre dager, men i nest siste sving feilberegnet Mowinckel og kom litt for bredt ut. 26-åringen mistet en del tid, og endte med å kjøre inn på tiden 1:02.33, kun 10 hundredeler bak Vonn.

VM alpint i Åre, Sverige søndag, utfor kvinner:

1) Ilka Stuhec, Slovenia 1.01,74, 2) Corinne Suter, Sveits 1.01,97, 3) Lindsey Vonn, USA 1.02,23, 4) Stephanie Venier, Østerrike 1.02,27, 5) Ragnhild Mowinckel, Norge 1.02,33, 6) Nicol Delago, Italia 1.02,36, 7) Ramona Siebenhofer, Østerrike 1.02,38, 8) Lara Gut-Behrami, Sveits 1.02,52, 9) Nicole Schmidhofer, Østerrike 1.02,55, 9) Tamara Tippler, Østerrike 1.02,55. Øvrig norsk: 19) Kajsa Vickhoff Lie 1.03,08. (©NTB)

Femteplass

På tross av et godt utforrenn ble Mowinckel etter hvert skjøvet vekk fra medaljeplass.

Østerrikeren Stephanie Venier kjørte seks hundredeler fortere enn Mowinckel og skjøv henne derfor ned på en tredjeplass.

Men slovenske Ilka Stuhec var helt suveren. 28-åringen utklasset alle og kjørte inn hele 49 hundredeler foran amerikaneren, noe som gjorde at Mowinckel ble dyttet ut av pallen.

Lindsey Vonn endte på tredjeplass, og fikk dermed VM-bronse i sitt siste renn som proff.

– Kommer til å irritere meg en stund

– Det gikk bra, jeg er veldig fornøyd med 95 prosent av løypa. Men den siste lille svingen irriterer meg, og den kommer til å irritere meg en stund framover, sier Ragnild Mowinckel etter utforrennet.

– Var det der medaljen glapp?

– Det er vanskelig å si. Jeghadde vedlig gode mellomtider, og det er jo der feilen kommer. Jeg prøver å pushe grensene mye, og ønsker å gjøre så mye som mulig ut av hver sving. I nest siste sving kommer jeg ut av balanse og prøver å rette meg opp igjen. Men istedenfor døde all farten i siste sving, noe som var veldig kjedelig. Det var en dum feil av meg, men det får jeg bare leve med, svarer hun ærlig.

På tross av feilen, var Mowinckel stolt over rennet. 1:02.33 var hennes beste tid i et utforrenn denne sesongen.

– Jeg er fornøyd med femteplass. Samtidig vet jeg ikke hva som kunne blitt om jeg ikke hadde gjort feilen på slutten. Det er irriterende, sier 26-åringen.

– Ny bestetid

Den andre nordmannen, Kajsa Vickhoff Lie, hadde startnummer 29 i dagens utforrenn. 20-åringen leverte et solid renn, og kjørte inn på tiden 1:03.08, 1.34 sekund bak ledertiden. Det gjør at Lie foreløpig ligger på en veldig sterk 19. plass.

– Jeg kjører bra på ski i flere pariter, og tar med meg det positive. Dette var min beste tid i utfor noen gang, så det er jeg fornøyd med. Ragnild kjører også fantastisk i Super-G-partiet, og det var synd medaljen glapp for henne i dag. man må gjennomføre et feilfritt renn om man skal klare det, sier Lie.

Da 20-åringen kjørte over målgang og inn til publikum kjørte hun bølgen med publikummet, noe som har blitt en vane for stjerneskuddet.

– Haha, det har blitt en liten greie. Nå føler jeg at jeg må gjøre det uansett om jeg kjører bra eller dårlig, for å ikke skuffe publikum, sier Lie og smiler.

Fredag tok Mowinckel VM-bronse på superkombinasjonen. Hun får en ny sjanse på medalje på storslalåmen torsdag 14. februar.

– Jeg har en god sjanse igjen. Før VM ville jeg sagt at torsdagens storeslalåm var min beste sjanse på medalje, så det ser jeg fram til, sier Mowinckel.