VM-gull til Sjur Røthe etter høydramatisk avslutning

SEEFELD/OSLO: Sjur Røthe gikk til topps på 30-kilometeren med skibytte i VM.

Han kom til mål med Martin Johnsrud Sundby og Aleksandr Bolsjunov og vant etter en høydramatisk avslutning.

Sundby ble nummer tre og tok bronsemedaljen.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum var svært emosjonell etter triumfen.

– Jeg sa det ikke ble spurt – det ble det. Sjur er ... sa Nossum til NRK, før han brast i gledestårer og ikke klarte å snakke mer.

– Nå har jeg det helt nydelig. Jeg er litt rørt, jeg. Det var stort dette, sa Røthe til NRK etterpå.

Dermed fikk ikke Sundby mesterskapsgullet han har jaktet så lenge, men han klaget ikke.

– Jeg er dritfornøyd. Det er nære på gull og så langt over det jeg har prestert resten av sesongen. Jeg får ut mitt beste og tar medalje i nok et mesterskap, sa Sundby til NRK.

Taktisk løp

Både Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen var ifrakjørt før skibyttet. Dermed var det opp til Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe å sikre norsk suksess.

Røthe så ut til å være i god form tidlig på skøytedelen, men han lå samlet med Sundby, Aleksandr Bolsjunov, Clément Parisse, Iivo Niskanen og Andrew Musgrave.

– Dette er overkommelige motstandere for nordmennene i en eventuell spurt, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Musgrave falt etter hvert av. Det gikk mot en taktisk avslutning mellom de fem konkurrentene. Hvem skulle gå først? Det var varslet at én av nordmennene ville prøve å stikke før selve avslutningen. Ville det bli Røthe eller Sundby? Ingen av de to hadde individuelle mesterskapsgull.

Det smalt i den såkalte «sprintbakken» – Sundby, Røthe og Bolsjunov stakk fra de to andre.

Det var Sundby som fikk noen meter ned til konkurrentene, men hans to konkurrenter var fortsatt ikke parkert og kom tilbake igjen før den siste lille bakken.

Dermed ble det et skikkelig spurtoppgjør mellom de tre konkurrentene. Da var vossingen Røthe sterkest og – og sikret seg karrierens første individuelle mesterskapsgull.

Ikke med i OL

– Jeg sto på tribunen og skrek. Jeg husker ikke helt hva jeg gjorde. Han er verdens beste akkurat nå, sa mor Randi-Kirsten Røthe.

Triumfen står i stor kontrast til hva som var status for Røthe under fjorårets OL i Pyeongchang. Da ble han vraket.

– Jeg er rørt og overrasket, sa far Steinar Røthe etter gullet.

– At han vinner VM er helt utrolig for meg. Det er en drøm jeg har tenkt på, men at det skulle bli gull er jeg overrasket over.

Han la ikke skjul på at han ting så ille ut etter den mislykkede OL-sesongen.

– Da trodde jeg alt var over.

Det gikk heftig for seg under den spennende innspurten.

– Han foran meg var litt irritert på han bergenseren som lå over han. Jeg måtte bare si at jeg var faren. Da roet det seg.

Samlet felt

Feltet lå samlet de første rundene. Farten virket noenlunde rolig, noe som var gunstig for spurtkanonene Johannes Høsflot Klæbo og Sergej Ustjugov.

Han kunne ta sitt andre VM-gull i Seefeld, etter å ha sprinttriumfen tidligere i uken.

Ved 7,5 kilometer lå fortsatt feltet samlet. Samtlige av de fire norske guttene hang godt med.

Norges plan var klar: Røthe og Sundbys medaljesjanser lå i et eventuelt rykk en stund før mål. De sterke avslutterne Klæbo og Iversen var avhengige av å henge med til spurten.

– Jeg tror ikke det skjer mye før den siste tredjedelen, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK under løpet.

Klæbo og Iversen kjørt av

På den siste klassiskrunden økte tempoet i feltet. Avstanden mellom løperne økte.

– Dette er en nøkkelrunde. Henger Klæbo med her, lever gullmuligheten, sa NRKs ekspert Torgeir Bjørn.

Og det ble tungt for Klæbo. Både han over Iversen tapte sekund etter sekund opp til teten. Ustjugov var enda lenger bak.

Det var likevel grunn til norsk håp: Både Sundby og Røthe hang godt med i teten.

Og de to innfridde i kampen om medaljene.

Tidligere på dagen tok Therese Johaug gull i sitt VM-comeback. Ingvild Flugstad Østberg vant sølvmedaljen.