VM-gull til Falla og bronse til Eide da svenskene rotet det til: – I dag stemte alt!

Det ble en stor norsk dag på kvinnesprinten i Seefeld.

Maiken Caspersen Falla forsvarte sitt VM-gull, mens Mari Eide tok en imponerende VM-bronse.

Dette skjedde etter at Falla lenge hadde kjempet med tre svensker. På toppen av den siste bakken var Falla omringet av svensker, men Maja Dahlqvist hektet i Jonna Sundling, og ødela i tillegg for Stina Nilsson, det gjorde at Falla kunne gå ensomt forbi målstreken til et nytt VM-gull.

Irritert etter mangel på gull-spørsmål

– Nå er jeg bare veldig glad. Før mesterskapet var jeg bekymret for løypa som har så høyt tempo, sier den nye verdensmesteren til arrangøren like etter målgang.

Falla sier hun har jobbet med denne avslutningen i lang tid.

– Jobbet hele sesongen med den avslutningen. I dag var skia fantastiske også. Alt stemte, fortsetter Falla.

– Du virket irritert etter å ikke ha fått de direkte gullspørsmålene i går, motiverte det deg, spurte NRK etter målgang

– Det har absolutt motivert meg. Jeg vet at på en god dag har jeg alle muligheter. Kanskje har jeg mer troa på meg selv enn hva andre har hatt, fortsetter Falla som ikke vil love flere gull.

– Jeg er veldig fornøyd med ett, så får vi se. Nå skal jeg nyte dette et par dager, så er det fullt fokus fremover, avslutter verdensmesteren.

Mari Eide tok en overraskende medalje, hun var rørt da hun kom til NRK etter løpet.

– Jeg er veldig rørt, det er ikke til å tro at jeg står her nå. Jeg hadde faktisk ikke trodd jeg skulle ta medalje i dag, men heller topp ti, sier Eide til NRK etter målgang.

Fire av fem videre

Fire av de fem norske gikk videre til utslagsrundene i VM-sprinten for kvinner. Regjerende norgesmester Lotta Udnes Weng ble slått ut i prologen etter et dårlig løp.

Regjerende verdensmester Maiken Caspersen Falla viste klasse i kvartfinalen og vant sitt heat. Det gjorde også Mari Eide og Kristin Stavås Skistad på overbevisende vis.

Tiril Udnes Weng gikk det imidlertid verre med. Hun ble bare nummer tre i sitt kvartfinaleheat, og fikk dermed ikke gå semifinale der tre norske var kvalifisert.

Dramatisk fall for Skistad

Samtlige tre var involvert i den første semifinalen. Falla vant og tok seg greit til finale, mens Eide ble nummer fire. Hun tok seg til VM-finale på tid, og dermed var det to norske i finalen.

Langt verre gikk det med Skistad, som lå an til en god plassering da hun falt fra en finaleplass.

Stavås var knust da hun gled over mål etter å ha hektet i Stina Nilsson på oppløpet, da hun lå godt an til å slå den svenske OL-mesteren.