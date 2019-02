Svindal avsluttet første dag som idrettspensjonist på fest med Vonn

vintersport

ÅRE: Det var hjertelig da de to eks-verdenstoppene møttes til fest i et mørkt og fullstappet kjellerlokale på et utested i Åre søndag kveld.

De omfavnet hverandre da de ble presentert på scenen under festen som ble arrangert av deres skifabrikant Head.

– Jeg har så stor respekt for Aksel. Heldigvis fikk både Aksel og jeg en eventyr-avslutning. Det skal vi feire sammen i kveld, sier Vonn.

Med «Celebration» rungende over høyttaleranlegget, fortalte de hvor mye de beundret hverandre.

Da en journalist spurte Vonn hvordan festen var, svarte hun:

– Festen har ikke startet enda!

– Ikke superbra søvn

Da Aftenposten møtte Lund Svindal i Åre i kveld fortalte romerikingen at han våknet tidligere enn planlagt etter å ha feiret VM-sølvet og sin egen karriere lørdag kveld.

Det gikk slag i slag på hans første dag etter idrettskarrieren. Det var flere treff med sponsorer og samarbeidspartnere.

Han var også på lagledermøte for aller første gang.

– Det var en veldig kul dag i går. Det var mye som skjedde, jeg fikk ikke noen pauser gjennom hele dagen. Derfor var ikke nattesøvnen superbra. Det var ikke sånn at jeg våknet med et smil rundt munnen, som jeg kanskje hadde trodd. Det var mer sånn at jeg lå og vred meg i sengen og nesten så på klokka. Og så tenkte jeg: Åpner ikke frokosten snart?

– Hvordan har dag én i livet som idrettspensjonist vært?

– Foreløpig er det likt livet som toppidrettsutøver. Jeg var ikke på slalåmtrening i dag, men jeg var på frokost med alle. Og nå kommer jeg fra lagledermøte, faktisk. Det har jeg aldri vært på tidligere. Kun i FIS-renn, ikke i World Cup.

Der sa han takk for seg til alle trenerne.

– Og så møtte jeg Mike (Kertesz) som jobber i målområdet. Han er den første du møter når du kommer i mål. Det er han som måler utstyr og støvellengde. Han begynte da jeg kjørte mitt første World Cup-renn, og han har vært der gjennom alle renn jeg har kjørt.

Ga klokke i gave

De ble gode venner gjennom 17–18 år. Derfor ga Lund Svindal en klokke i gave til Mike Kertesz. Den norske alpinkongen har lenge ønsket å gi ham en gave. 36-åringen ville imidlertid ikke gjøre det som aktiv alpinist, han ville ikke mistenkes for å kjøpe seg fordeler. Men han føler det er greit nå når karrieren er over.

– Han er en utrolig bra kar, og jeg ønsket å ære ham.

Lund Svindal var overveldet over festen som ble arrangert på løpernes hotell lørdag kveld.

Sent på kvelden opptrådte han som rapper med låten «Takin ova» sammen med blant andre Tommy Tee.

Svindal og Kjetil Jansrud fikk mye oppmerksomhet etter en felles tale på 10 minutter.

– Jeg husker ikke helt hva jeg sa. Vi hadde ikke skrevet ned noe, men forhåpentligvis var det gjennomtenkt der og da. Men det var mye trenere og lagkompiser der, vi snakka mye om dem. Det var naturlig når de er til stede.

Blir i Åre litt til

Svindal fortalte også historien om da han og Jansrud møttes første gang. De var på treningssamling sammen i Aurdal høsten 1999.

To år yngre Jansrud hadde ikke noe rom å sove på, men da fant Lund Svindal frem en madrass på sitt rom til 14-årige Jansrud. Sånn ble de kjent.

– Det er Kjetil som har minnet meg på det møtet. Vi var på en podcast med en kjent amerikaner. Han lurte på hvordan vi ble kjent. Kjetil dro den historien til amerikaneren.

– Hva skal du gjøre de neste dagene?

– Jeg reiser tilbake til Oslo enten i morgen eller i overmorgen. Og så ... vet jeg ikke. Vi får se!

Men første skulle han og Lindsey Vonn ha en felles fest i Åre.