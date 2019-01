Svensk alpinist krasjet stygt i Kitzbühel

vintersport

KITZBÜHEL: Svensken, som er født i Østerrike, ble fraktet med ambulansehelikopter til Innsbruck.

– Han så ut til å være ved bevissthet da han ble fløyet bort, og det er positivt, var den første rapporten den svenske alpinsjefen Tommy Eliasson Winter ga til nyhetsbyrået TT.

Et par timer etter rennet kom Winter med en mer hyggelig oppdatering:

– Vi er lettet. Det var ingen vitale organer som var skadet. Men han må bli til overvåking over natten, sa han ifølge Aftonbladet.

– Han er ved bevissthet og klaget på vondt i ryggen, hoften og benia, sier landslagssjef Fredrik Kingstad til Expressen.

Eliasson Winter var et stykke unna der Köll falt.

– Det er aldri bra å falle i en hastighet rundt 110–120 km/t. Det blir som å lande på asfalt. All kraften må ta veien et sted. Jeg håper at det har gått så bra som mulig, sier han.

Nedfarten i Die Streif-løypa er en av de aller tøffeste løperne kjører i løpet av sesongen.

Historien er preget av stygge fall og helikopter som henter skadde løpere.

Det gikk et gisp blant de tusenvis av tilskuerne som hadde funnet veien til utfortraséen da svensken falt.

Så ble rennet avbrutt i mange minutter mens man ventet på at et ambulansehelikopter skulle frakte 28-åringen til sykehus.

Alexander Köll falt også da han var prøvekjører i Die Streif i 2016.