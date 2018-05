Langt nede etter at VM glapp for Trondheim: – Jeg er veldig, veldig skuffet

vintersport

COSTA NAVARINO: Avgjørelsen om hvilken by som får VM i 2023 ble tatt i FIS-kongressen i Hellas torsdag kveld. Dessverre for Trondheim ble det slovensk seier. Den norske delegasjonen måtte skuffet konstatere tap. Planica fikk ni stemmer. Trondheim fikk seks.

VM-sjef Guri Hetland var preget da hun møtte Adresseavisen etter nederlaget.

– Nå er jeg veldig, veldig skuffet, sa Hetland med tårer i øynene.

– Jeg har ikke rukket å reflektere så mye over tapet ennå. Men vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på det vi har gjort, sier Hetland.

Stor skuffelse

Hun var ikke alene om å være langt nede.

– Vi har jobbet steinhardt og lagt ned en fabelaktig jobb. Det er klart jeg er veldig skuffet, sier ordfører i Trondheim, Rita Ottervik.

Hun hadde ikke sett for seg at det skulle skille så mange stemmer mellom de to søkerbyene.

– Det er overraskende. Vi var sikre på at vi skulle få minst syv, så det er ikke alle som spiller med helt åpne kort, sier hun.

Det samme mener rådmann Morten Wolden.

– Man er selvsagt skuffet når man har jobbet over så lang tid, og føler man har et så godt konsept. Det er én mindre stemme enn vi hadde trodd, sier han.

Siste ti tildelinger av VM: 2023: Planica (Slovenia) 2021: Oberstdorf (Tyskland) 2019: Seefeld (Østerrike) 2017: Lahti (Finland) 2014: Falun (Sverige) 2013: Val di Fiemme (Italia) 2011: Oslo 2009: Liberec (Tsjekkia) 2007: Sapporo (Japan) 2005: Oberstdorf.

– Ikke gitt at Trondheim får VM i 2025

Han bekrefter samtidig at det ikke er avgjort om Trondheim vil søke en tredje gang, men at han har inntrykk av at det er bred enighet om at de ønsker et mesterskap til byen.

Mange vil hevde at en tredje søknad vil øke sjansen for Trondheim betraktelig. Å være tålmodig har blant annet hjulpet Obertstorf og Planica.

– Det er ikke gitt at Trondheim får VM i 2025, men det ligger an til det om de søker. Det kan komme søknader fra f.eks. Canada, fra Japan, fra Sør-Korea, sier Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli.

I Mexico for to år siden var det Oberstdorf som stakk av med mesterskapet for 2021. De fikk elleve stemmer. Trondheim hadde fire, mens Planica fikk bare to.

PS. I 2022 skal Vikersund for femte gang stå som arrangør av VM i skiflyvning. Det ble klart under FIS-kongressen i Hellas torsdag. De var eneste søker.