Slik fant OL-helten Mowinckel seg selv: – Nyttet ikke å kopiere andre

vintersport

BISLETT: – Det er litt mer trøkk rundt meg, det er litt flere tilbud å være med på, men det har ikke vært noe «crazy-greier», ler Ragnhild Mowinckel.

Nesten tre måneder er gått siden moldenseren presenterte seg på alpinsportens øverste scene: OL-sølvet i storslalåm var en stor overraskelse, OL-sølvet i utfor var nærmest et sjokk, og da var det bare rett og rimelig at alpinisten vant sitt første renn i verdenscupen to uker etter at lekene i Pyeongchang var over.

Det var ikke så mange som så det komme før sesongstart.

Derfor er det blitt opptredener i talkshows og mer sponsortrøkk etter tiden i Sør-Korea. Det er flere som vil ha en bit av henne, men likevel ikke verre enn at Mowinckel nyter livet i hovedstaden med det hun kaller «normale bekymringer».

OL-sensasjonen trener for seg selv til landslaget samles i Oslo mot slutten av mai.

Etter en samling på 5–6 uker i regi av Skiforbundet, venter en liten sommerferie. 1. august har alpinlandslaget den første økten på snø på Folgefonna. Da starter kjøret inn mot den kommende VM-sesongen.

Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Hjemsted: Molde Klubb: Sportsklubben Rival Yrke: Alpinist Meritter: OL-sølv i storslalåm og utfor 2018, verdenscupseier storslalåm Ofterschwang 9. mars 2018, 7 NM-gull, 3 gull i junior-VM i 2012 og 2013 (storslalåm og kombinasjonen).

Har sluttet å kopiere

Hun har hatt tid til å reflektere over det som minner om en eventyrhistorie etter år med trøbbel. Mowinckels vei til toppen var ikke bare enkel. Fordi hun ikke stolte på seg selv.

– Jeg har funnet ut at når du er på god vei til noe, så skal du ikke endre altfor mye. Jeg skal fortsette med den tankegangen jeg har hatt, fortsatt tro på det jeg tror vil gjøre meg bedre.

Mowinckel har de siste to årene blitt mye flinkere til å kartlegge hva som er bra for henne. Ikke bare kopiere eller studere dem som har vært bedre enn henne på resultatlisten.

– Tidligere var jeg mye mer ute etter å høre fra dem som allerede var blitt gode. Jeg spurte dem: «Hva gjorde du for å få til det?». «Hva var viktig for deg?». Og så forsøkte jeg å kopiere. Men når du gjør det kommer personlighet og væremåte og alt mulig i veien.

– Det nyttet ikke å være en «copycat»?

– Nei, det er ikke vits. Den finnes mange veier til Rom. Det som fungerer for meg, er ikke sikkert fungerer for resten av gjengen, heller. Jeg tror det handler mye om å tilpasse seg den personen du er, at det tilrettelegges for at den personen skal gjøre det bra og ikke gå etter det alle andre holder på med.

Tryggere på seg selv

Mowinckel strutter av selvtillit, logisk nok etter den sesongen hun har hatt. 25-åringen er trygg på seg selv i treningsarbeidet, hun vet hva hun vil. Og etter hvert har hun lært mye om hva som skal til.

Men det har vært en pågående prosess som startet for to år siden.

– Nå har jeg litt mer en idé om hvordan jeg skal komme meg blant de beste i verden, men når du er usikker så er det lett å høre hva andre har gjort for å komme seg dit. Jeg vektla andres mening altfor mye, det handlet litt mye om å få de 10.000 treningstimene. Jeg måtte finne ut hva som fungerte for meg. Det er ikke nødvendigvis de som trener mest som blir best, men heller den som trener best som blir det.

Molde-jenta er nå på vei mot å etablere seg i verdenstoppen i alpint. Til vinteren er det VM i Åre og 25-åringen er ett av de store norske medaljehåpene.

Men Mowinckel har ikke satt seg noe mål. Det gjør hun heller underveis.

Hun skal heller bygge videre på den selvtilliten hun har fått.

– Selvtillit er ferskvare. Det er dumt å si nå at jeg skal få til det og det. Det kan heller være en drøm og noe jeg har lyst til å få til. Men veien dit er det som avgjør om du kan få til noe. Jeg tror det er smart å bare begynne med ett steg av gangen.

– Men du er toppidrettsutøver, du har topplasseringer i OL, da er det ikke helt unaturlig om du våkner om natten etter å ha drømt om VM-gull i Åre?

– Jo da, og sånn vil det alltid være. Men en må også se på hvor realistisk det er. Det kan jo være at første delen av sesongen har gått ad undas. Og da vil det være mye vanskeligere å bygge seg opp inn mot et mesterskap.

– Da får jeg heller tenke litt som sist vinter. At OL kom inn i min formkurve, og ikke at jeg bygde min formkurve til OL.

Hun kommer ikke til å gjøre store justeringer inn mot VM-sesongen. Mowinckel sier det er noen småting her og der, at hun fortsatt må jobbe med teknikken og taktikken, men påpeker «at det store bildet begynner å bli komplett».

– Men nå har jeg funnet meg selv. Og så får jeg prøve å sette tilbake kakestykkene som gjør at jeg blir en mye større og mer komplett utøver.