Ny skuffelse for Ragnhild Mowinckel: – Jeg ble for forsiktig

Lørdagens renn ble kjørt fra toppen av løypa i Cortina, mens fredagens renn gikk fra super-G-starten, slik at kjøretiden ble rundt 20 sekunder lenger.

Ragnhild Mowinckel var ute etter å revansjere sin svake 21.-plass i fredagens renn. Romsdalingen var litt bedre med fra start lørdag, men tapte likevel jevnt med tid nedover den raske utfortraseen i Cortina.

I mål var avstanden opp til vinneren, østerrikske Ramona Sibenhofer, blitt hele 1,76 sekunder. Det holdt ikke å være blant de 15 beste. Hun endte som nummer 18.

– Litt bedre, og jeg fikk gjennomført litt mer av planen min. Målet var å ha litt mer innstilling, men det tok litt for mye tid. Jeg er føler likevel at jeg er på riktig vei, sa Ragnhild Mowinckel til NRK.

– Det blir litt for mye safeing. I går ville jeg for mye, og i dag ble jeg for forsiktig. Jeg må finne en mellomting mellom det jeg gjorde i går og i dag, tilføyde Mowinckel.

Koblet grepet

Ramona Siebenhofer var ikke raskest fra start, men koblet etter hvert grepet på konkurrentene.

Hun hadde en liten feil midtveis i løpet sitt. Det gjorde at landskvinnen Nicole Schmidhofer var foran på siste mellomtid, men i mål var hun derimot 4/100 sekund bak.

Slovenske Ilka Stuhec, som tok annenplassen fredag, måtte se seg slått med over halvsekundet av Siebenhofer og ble nummer tre.

Vonn langt bak

Amerikanske Lindsey Vonn er tilbake etter sin kneskade, men stjernen som jakter Ingemar Stenmarks 86 verdenscupseire, er tydeligvis ikke helt i slag ennå. Hun havnet 1.36 sekunder bak og har fortsatt fire seire opp til å tangere svensken.

– Det var et skritt i riktig retning. Jeg kjenner ikke noe særlig til kneskaden, men jeg har ikke kjørt utfor siden i november og merket at jeg mangler en del, sa Vonn til NRK.

Kajsa Vickhoff Lie tok 27.-plassen fredag. Lørdag kjørte hun ned til 30.-plass, 2,72 sekunder bak vinneren.

Søndag er det super-G på programmet i den italienske OL-byen fra 1956.