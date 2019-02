Her innser Mowinckel at medaljen er i ferd med å ryke

vintersport

ÅRE: I kveldsmørket i Åre var det en offensiv Mowinckel som lovet å angripe foran andre omgang i VM-storslalåmen. Hun lå på 3. plass etter den første omgangen, men sa i forkant at «jeg har ingenting å tape og skal gi gass».

Hun skulle bryne seg på ledertiden til amerikanske Mikaela Shiffrin. Dessverre endte hun 12 hundredeler bak.

Så var det klart for toeren etter første omgang, slovakiske Petra Vlhová. Hun kjørte inn til bestetid før siste kvinne skulle ut: Viktoria Rebensburg fra Tyskland. Hun endte 14 hundredeler bak Vlhová, og dermed kunne Slovakia juble for VM-gull i kvinnenes storslalåm.

Mowinckel på sin side måtte innse at hun endte på den sure fjerdeplassen.

– Jeg måtte bare gi gass, og det gjorde jeg. Det ble noen miniglipper hele veien, men jeg gjorde det jeg kunne, og det er jeg fornøyd med. Det var litt «alt eller ingenting» i dag, sier Mowinckel.

Alt i alt sier hun seg veldig godt fornøyd med VM.

– Selvsagt er jeg litt skuffet over at medaljen røk, men i dag var jeg ikke god nok rett og slett. Jeg prøvde, men det ble litt mange feil. Det ballet litt på seg: Gjør du noen feil har du lyst til å hente inn tid, og så kommer det nye feil. Men jeg er fornøyd med at jeg turte å prøve, sier Mowinckel.

Hun har uansett etablert seg i verdenstoppen.

– Jeg er veldig fornøyd med å være der oppe hele tiden. Det er ikke altfor ille å stille på fire av fire premieutdelinger, sier Mowinckel med et smil.

Har brutt barrierer

Da norsk kvinnealpint trengte det som mest, kom Mowinckel som en rakett i fjor vinter.

Ikke siden 1936 hadde en norsk kvinne vunnet OL-medalje i alpint.

Men i Pyeongchang-lekene kjørte Mowinckel inn til sølv. Så fulgte hun opp med sølv også i utfor.

Siden har Mowinckel fortsatt med å bryte barrierer.

Da hun kjørte inn til bronse under kombinasjonen i Åre forrige uke, var det Norges første VM-medalje på kvinnesiden i alpint på 18 år.

Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Hjemsted: Molde Yrke: Alpinist Meritter: OL-sølv storslalåm 2018, OL-sølv super-G 2018, VM-bronse superkombinasjon 2019, 7 NM-gull senior, 3 VM-gull junior.

Selvtillit etter OL-bragden

Etter den overraskende bronsen omtalte alpinlegende og NRK-ekspert Kjetil André Aamodt henne som «en banebryter», en som drar norsk kvinnealpint fremover.

– Det har vært en tørkeperiode, men nå kommer det en ny gullalder for oss damer, fastslo Mowinckel selv.

Suksessen i fjor ga selvtillit. 26-åringen har vokst frem som en tydelig leder.

De rundt henne forteller om en alpinist som nå er helt komfortabel i den rollen.

Hun er også blitt blant profilene de utenlandske TV-kanalen alltid vil snakke med.

Dra med seg flere

Håpet er at norske kvinnealpinister kan dra nytte av de samme mekanismene som har vært sentrale for herrenes suksess.

Der har én generasjon med løpere lært av den forrige. Arven er blitt videreført.

Da epoken med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt var over, var Aksel Lund Svindal klar som arvtager.

Så ble Kjetil Jansrud en vinner. Og nå har Aleksander Aamodt Kilde ambisjoner om å ta steget opp som en ledestjerne.

Krevende forhold

I miljøet rundt norsk kvinnealpint er det tro på fremtiden. Under storslalåmrennet her sikret Thea Louise Stjernesund og Kristin Lysdahl seg finaleplass.

Foreløpig er det imidlertid fortsatt Mowinckel det handler om i medaljekampen.

Da hun passerte målstreken som den aller første løperen i 1. omgang av storslalåmrennet i Åre, var hun ikke helt fornøyd.

Krevende værforhold gjorde at starten var blitt flyttet ned, og Mowinckel følte at det gikk tregt i toppen.

Men som neste løper kjørte gullfavoritt Mikaela Shiffrin inn bak henne.

– Da tenkte jeg: «Da er det kanskje ikke så ille likevel», sa Mowinckel til Aftenposten etter 1. omgang.

Også finaleomgangen var utsatt med et kvarter. Kveldsmørket hadde senket seg over alpinbakken i Åre.

Som tredje siste løper staket Mowinckel seg ut fra start. Medaljen røk akkurat, og det ble den sure fjerdeplassen. Men skrur du tiden et drøyt år tilbake, virket selv medaljekamp utenkelig.