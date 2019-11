Ny alvorlig kneskade for Ragnhild Mowinckel

vintersport

De siste månedene har 27-åringen fra Molde trent godt for å komme tilbake, og opptreningen har lenge gått som man har håpet. I forrige uke fikk hun imidlertid et nytt tilbakeslag.

En planlagt undersøkelse hos landslagslege Marc Strauss viste da at korsbåndet igjen var røket som følge av en smell på trening.

Det kom som en stor overraskelse på både hovedpersonen og landslagsledelsen. Ingenting skal ha tydet på at skadeomfanget var så alvorlig etter treningsuhellet.

– Dette var en blytung og uvirkelig beskjed å få ettersom jeg nærmet meg å bli konkurranseklar etter alle disse månedene med opptrening. Dessverre betyr det at jeg mister denne sesongen, og at jeg igjen må gjennom en ny runde med tålmodighet, svette og tårer. Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier Mowinckel i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Mowinckel kom i gang igjen med skitrening tidligere i høst. Da håpet hun på et comeback rundt nyttårstider.

Det blir altså ikke tilfelle.

Ny operasjon

27-åringen er krystallklar på at karrieren ikke er over som følge av den andre alvorlige kneskaden på svært kort tid.

– Jeg er fast bestemt på at jeg skal tilbake der jeg slapp, og jobbe videre derfra, sier toppalpinisten.

Nå venter det et nytt inngrep i det høyre kneet.

– Vi har avtalt å operere kneet i starten av desember, og så venter en ny periode med rehabilitering, sier landslagslege Marc Strauss.

Sikkert er det at hele inneværende sesong ryker for Mowinckel. Når hun kan være tilbake i alpinbakken er uvisst.

Ragnhild Mowinckel * Alder: 27 år (født 12. september 1992) * Klubb: Rival * Meritter: * OL: 2 sølv (storslalåm, utfor 2018) * VM: 1 bronse (superkombinasjon 2019) * Verdenscupen: 1 seier (storslalåm 2018) * Aktuell: Har pådratt seg en ny alvorlig kneskade. Det er samme skade som hun fikk foran verdenscupfinalen i Andorra i mars.

Har allerede vært ute mer enn ett halvt år

Åtte måneder er gått siden Mowinckel røk korsbåndet og ødela menisken i et fall på trening før verdenscupavslutningen i Andorra. Molde-jenta gikk over ende etter et langt hopp, fikk en vridning i høyre kne og havnet i sikkerhetsnettet.

Siden har hun jobbet målrettet mot et comeback.

Den siste tiden har Mowinckel vært tilbake på ski, men det har vært høyst usikkert når toppalpinisten kunne være tilbake i verdenscupsirkuset.

Før skaden hadde karrieren til Mowinckel bare pekt én vei de siste årene. I februar tok hun VM-bronse i superkombinasjon, mens det ble OL-sølv i både utfor og storslalåm året før.

Molde-jenta har tillegg én verdenscupseier. Den kom i tyske Ofterschwang i 2018.

