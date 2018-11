Norsk fiasko i lagkonkurransen etter diskvalifisering: – Krise

vintersport

Det norske hopplandslaget fikk en trøblete innledning på sesongens første lagkonkurranse.

Robert Johansson skulle starte snuoperasjonen. 28-åringen sto for Norges lengste hopp i rennet (126 meter), men etterpå kom beskjeden som ødela resten kvelden for laget.

Johansson var diskvalifisert grunnet for stor dress. En FIS-representant undersøkte hoppdressen etter hoppet.

– Det er kjedelig. Han målte kroppen min som for stor i forhold til hoppdressen, forklarte Johansson til NRK etterpå.

– Han kjenner over dressen og markerer et punkt han mener er for stort og så måler man over og sjekker, og så var det for stort, sa han.

Siden fortalte han at han beklaget diskingen overfor lagkameratene.

Anders Fannemel hoppet 122,5 meter, men det var ikke nok til å ta Norge til finaleomgang etter diskvalifiseringen av Johansson.

LES OGSÅ: 19-åring vekker oppsikt: – Hun er en av de raskeste i Norge

Beklaget

Norges sportssjef Clas Brede Bråthen betegnet diskvalifiseringen på følgende måte:

– Det er krise, sa han til NRK.

De samme ordene brukte både NRK-ekspert Johan Remen Evensen og landslagssjef Alexander Stöckl. Sistnevnte var svært skuffet.

– Man prøver å være på grensen, men samtidig være innenfor det som er lovlig. Vi syr ikke dressen på en annen måte enn vi gjorde i fjor, men det er ekstremt vanskelig. Jeg beklager at vi er i den situasjonen vi er i. Det ser skikkelig dumt ut, sa han til NRK.

Fra OL-gull til tiendeplass

Daniel-André Tande var beste nordmann i verdenscupen forrige sesong.

I Wisla var han første nordmann ut og landet på 119 meter.

– Ikke maks hopping av Daniel, han sliter med å finne posisjonen sin, sa NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Fakta Verdenscupen hopp lagkonkurranse (1 av 6) i Wisla, Polen (HS134), lørdag: 1) Polen 1026,6, 2) Tyskland 1015,5, 3) Østerrike 972, 4) Japan 916,5, 5) Sveits 816,6, 6) Russland 849,5. 10) Norge (Daniel André Tande, Johann André Forfang, Robert Johansson, Anders Fannemel) 349,6. Johansson ble diskvalifisert for å ha for stor hoppdress. Dermed fikk ikke det norske laget hoppe finaleomgangen. (©NTB)

Et tilsvarende hopp under vanskelige forhold av Johann André Forfang førte til at det norske laget fikk et godt stykke opp til konkurrentene. Deretter ble altså Johansson diskvalifisert.

Resultatet ble dermed en tiendeplass for laget som vant OL-gull i Pyeongchang forrige vinter. Polen stakk av med seieren på hjemmebane. Tyskland og Østerrike tok de to siste plassene på pallen.

På søndag kan de norske gutta reise seg igjen i den individuelle konkurransen.