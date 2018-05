Norge var i trøbbel mot VMs svakeste lag. Da våknet superveteranen.

vintersport

SØR-KOREA-NORGE 0–3

Oppdraget var enkelt:

Unngå tap mot Sør-Korea i den siste kampen og plassen i neste års VM er berget.

Så enkelt. Så vanskelig.

Norge tok ledelsen, men slapp Sør-Korea – VMs svakeste nasjon – inn igjen i kampen og var i trøbbel i midtperioden.

Men anført av superveteran Anders Bastiansen (37), som virkelig stod opp da det gjaldt som mest, gjorde Norge en sterk sluttspurt og dermed var hverken seieren eller plassen i neste års VM i Slovakia truet.

– En fin revansje etter et blytungt mesterskap. Jeg er lettet over at det holdt helt inn, og jeg synes at det var fortjent også, sa keeper Lars Haugen til Viasat.

Han var svært selvransakende i intervjuet:

– Det har vært de verste ukene i min hockeykarriere, fastslo han og siktet til 31 innslupne mål på de seks første VM-kampene.

Svenske sendte Norge i ledelsen

Norge åpnet nervøst, men tok etterhvert kommandoen, rev seg til et spillemessig overtak, og etter 14 minutter kom det norske ledermålet.

Svenske Tobias Lindström, som fikk sitt norske pass kun uker før VM, fikk roet ned norske nerver da han knallet pucken i mål i norsk overtallspill. Målgivende: Mathis Olimb.

For Norge handlet det kun om en ting i den siste kampen i VM. Unngå tap mot Sør-Korea. Da ville Norge unngå ydmykelsen ved å rykke ned og spille B-VM for første gang siden 2001.

Det var oppdraget til landslagssjef Petter Thoresens menn. Overleve som A-nasjon.

Men Norge minnet ikke om en A-nasjon i en svak midtperiode. Faktisk var Sør-Korea (0 poeng og 4–45 i målforskjell på de seks første VM-kampene) hvassest og skapte de største sjansene.

Det fikk ekspert Espen «Shampo» Knutsen til å utbryte i Viasat-studio:

– Det er flaut, skikkelig flaut! Vi skaper så og si ingenting.

Han fortsatte:

– Vi skaper ekstremt lite. Vi må klare å utnytte en såpass svak motstander på en bedre måte.

Kampfakta Sør-Korea – Norge 0-3 (0-1, 0-0, 0-2) 3330 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (13.35) Tobias Lindstrøm (Mathis Olimb, Stefan Espeland). 2. periode: Ingen. 3. periode: 0-2 (46.55) Thomas Valkvæ Olsen (Anders Bastiansen, Espland), 0-3 (50.02) Jonas Holøs (Ken André Olimb, Steffen Thoresen). Dommere: Brett Iverson, USA og Mikko Kaukokari, Finland. Utvisninger: Sør-Korea 6 x 2 min., Norge 1 x 2 min. Norge: Målvakter: Lars Haugen (Henrik Haukeland). 1.-rekke: Jonas Holøs, Alexander Bonsaksen – Ken André Olimb, Mathis Olimb, Tobias Lindström 2.-rekke: Johannes Johannesen, Christian Bull – Thomas Valkvæ Olsen, Anders Bastiansen, Eirik Salsten. 3.-rekke: Stefan Espeland, Daniel Sørvik – Mathias Trettenes, Kristian Forsberg, Steffen Thoresen. 4.-rekke: Dennis Sveum – Ludvig Hoff, Tommy Kristiansen, Niklas Roest, Martin Røymark.

Tok tak i tredje periode

De norske spillerne virket shaky og preget av at det var mye som stod på spill.

Sør-Korea så ut til å ville mer.

I den tredje og siste perioden handlet det i realiteten om én ting: Unngå tap.

Anført av veteran Anders «Basse» Bastiansen virket Norge mer skjerpet og startet tredje periode bedre enn den andre.

Og da Bastiansen serverte Thomas Valkvæ Olsen på åpent mål syv minutter ut i perioden, var det gjort. Sistnevnte scoret, Norge ledet 2–0, og Sør-Korea virket ikke å være i stand til å score tre mål.

Da Jonas Holøs 10 minutter før slutt la på til 3–0, var det definitivt. Norge hadde ikke bare vunnet kampen. De hadde også sikret seg plassen i det gode VM-selskap neste år.