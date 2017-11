Mowinckels lagvenninne mister OL etter kneskade

vintersport

MOLDE/LAKE LOUISE: Den første treningsomgangen til helgas verdenscuprenn i Lake Louise ble dramatisk for det norske landslaget. Den norske 23-åringen måtte fraktes ut av området med helikopter etter et stygt fall.

Tvibergs fjerde korsbåndskade

Tviberg satte utfor som nummer 26 av 59 løpere i den første av tre planlagte treningsomganger tirsdag. Hun falt stygt og ble lagt på en båre som ble heist opp i et helikopter. På Banff Mineral Sprig Hospital ble det konstatert en alvorlig kneskade.

– Maria Tviberg har røket fremre korsbånd i høyre kne. Hun blir i nær framtid fraktet hjem til Norge for videre behandling, skriver Skiforbundet i en pressemelding.

– Det er alvorlig. Det er klart at det å slite korsbåndet, dessverre i vår idrett skjer alt for ofte. Nå har hun røket det for andre gang i høyre kne. Det er to ganger på hvert kne. Men nå får hun bra hjelp fra vårt medisinske personell, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

Går glipp av OL

23-åringen mister OL i Pyeongchang.

– Korsbåndsskade har generelt sett rundt ni måneders opptreningsperiode. Så det ryker. Det gjør det dessverre, sier Ryste.

Tvibergs skade preger resten av gruppa som forbereder seg i Canada.

– Maria har jo vært fartsspesialisten vår, og har utgjort en del av det fartslaget som vi har klart å bygd opp sammen med Ragnhild. Når en er ute, så blir det laget veldig lite dessverre. Det slår hardt inn i gruppa. Det gjør det. Det er det ingen tvil om, sier Ryste til NRK.

Tina Weirather fra Liechtenstein fikk beste tid på treninga, foran de to italienerne Elena Fanchini og Sofia Goggia.

Mowinckel nummer 38

Ragnhild Mowinckel (25) tok seg helskinnet gjennom løypa, men Rival-jenta var 3,29 sekund bak bestetiden og ble nummer 38. Italienske Nicol Delago kom heller ikke til mål, men hun pådro seg ingen alvorlige skader.

Det skal kjøres verdenscuprenn i utfor i Lake Louise fredag og lørdag. Søndag er det super-G.

Ragnhild Mowinckel har fått en god åpning på storslalåmsesongen med sjuendeplass i Sölden og ellevteplass i Killington.