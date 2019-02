Mowinckel tok karrierens sjette pallplass i verdenscupen

vintersport

MARIBOR: Ragnhild Mowinckel viste gryende VM-form da hun kjørte inn til en meget sterk tredjeplass i fredagens verdenscuputfor i Maribor i Slovenia.

Mowinckel har ikke vært fornøyd med egen form den siste tida, men fredag klaffet det godt for 26-åringen.

Etter første omgang lå hun på sjetteplass, 1,20 sekunder bak leder Mikaela Shiffrin. En god andreomgang sørget for at Mowinckel klatret tre plasser. Molde-jenta hadde andre omgangs tredje beste tid.

Til slutt var hun 93 hundredeler bak den amerikanske vinneren - som delte seieren på lik tid med Petra Vlhova.

VM om få dager

Dette var Mowinckels siste renn før VM i Åre starter mandag. De kvinnelige slalåmkjørerne skal riktignok ha renn også lørdag.

Mowinckels første VM-renn er allerede tirsdag. Da er det super-G som står på programmet. I fjorårets OL i Pyeongchang tok hun sølvmedalje i grenen.

– Jeg har i alle fall en god mulighet til å markere meg i rennene. Det er gøy å vite at man har blitt så god. Det er et mesterskap hvor alle ønsker å gjøre det best mulig. Det er selvsagt topp-plasseringene som betyr noe. Jeg vet at jeg har farten og kjøringen inne. Som alle andre har jeg lyst til å få fram det i VM. Jeg ser to muligheter, og det er i storslalåm og super-G. Det er i de grenene at selvtilliten er størst og jeg har prestert best, sa Mowinckel til Rbnett tidligere i uka.

Mowinckel skal kjøre alle renn bortsett fra slalåm i VM.

Kristin Lysdahl endte for øvrig på 10.-plass etter god kjøring i finaleløypa, slått med 2,40 sekund av vinnerne. Thea Louise Stjernesund endte på 17.-plass, Mina Fürst Holtmann ble nummer 26, mens Kristine Gjelsten Haugen og Maren Skjøld ikke greide å kvalifisere seg til finaleomgangen.