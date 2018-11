Mowinckel skuffet stort i sesongens første utforrenn

vintersport

Ragnhild Mowinckel åpnet friskt, men hadde ikke dagen i fredagens utfor i canadiske Lake Louise. Østerrikske Nicole Schmidhofer tok sin første verdenscupseier.

Mowinckel fikk med seg OL-sølv i utfor i Pyeongchang, men i sesongens første utforrenn i Canada var hun aldri i nærheten av en ny pallplass. 25-åringen endte på 28.-plass, hele 2,96 sekunder bak Schmidhofer, som sto på toppen av podiet for første gang i verdenscupen.

Michelle Gisin fra Sveits tok 2.-plassen, mens tyske Kira Weidle ble nummer tre.

God åpning

Mowinckel startet bra og lå bare 12/100 sekund bak daværende leder Gisin ved andre mellomtid. Derfra og ut gikk det derimot dårligere for 26-åringen, og som så mange andre tapte hun stort ned mot tredje mellomtid.

Molde-jenta gjorde så en glipp i en viktig sving, og i mål var hun 2,81 sekunder bak Gisin. Med det la hun seg på en foreløpig sisteplass. Etter at alle var i mål knep hun med seg noen få verdenscuppoeng med delt 28.-plass.

Gisin, med startnummer én, hadde kjørt sterkt og fikk se én etter én havne bak seg på resultatlisten, men på startnummer 15 kom Schmidhofer.

FÅTT MED DEG DENNE? Slik reagerte den svenske sprintstjernen på det norske stortalentets selvsikre beskjed

Avgjorde i midtpartiet

Østerrikeren kom noe skjevt ut, men kjørte veldig godt i midtpartiene og vant til slutt 15/100 sekund foran Gisin.

20 år gamle Kajsa Vickhoff Lie havnet på 30.-plassen og fikk akkurat med seg poeng i verdenscupen. Den regjerende juniorverdensmesteren var 6/100 sekund bak Mowinckel.

Mowinckel åpnet årets verdenscup med 5.- og 2.-plass i storslalåm. Forrige sesong tok hun to 6.-plasser i utfor, og i tillegg vant hun sitt første verdenscuprenn i storslalåm. Det fulgte hun opp med to knallsterke sølvmedaljer under OL i Pyeongchang.

(©NTB)