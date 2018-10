Mowinckel om den norske suksessen: - Det er spinnvilt

vintersport

SÖLDEN: – Fire topp 10. Det er helt vilt. Det er spinnvilt.

Ragnhild Mowinckel lo, smilte bredt og enda bredere. Det var ikke bare egen femteplass i verdenscupåpningen som sørget for at hun raust klemte omtrent alle hun kom over i målområdet. Det var laginnsatsen som gledet mest i rennet som ble vunnet av Tessa Worley.

Skipresident Erik Røste hadde valgt å reise på verdenscupåpningen. Han var stolt hane der han fikk jobben med å passe på jentenes utstyr mens de løp fra intervju til intervju.

– Er det ikke fantastisk, ropte han i forbifarten til de fire norske skrivende journalistene til stede.

Stor bredde

På kvinnesiden har det i mange år vært tynt. Mowinckel og Nina Haver-Løseth har vært unntakene. Men nå har Norge et lag, et lag som presterer så resten av verden nærmest rister på hodet i forundring. Hør bare hva som skjedde i snøværet på Rettenbachbreen i Sölden i går:

* Kristin Lysdahl ble nummer 8 og tangerte sin beste plassering noensinne i verdenscupen.

* Thea Stjernesund debuterte i verdenscupen og kjørte seg opp fra en 24. plass til en 9. plass.

* Kristine Gjelsten Haugen hadde aldri vært bedre enn nummer 23 i verdenscupen. I Sölden ble hun nummer 10

* Ragnhild Mowinckel bekreftet at hun er en av verdens beste med en 5. plass tross en stor feil i henget.

* Norge hadde fire løpere blant de 10 beste. Ingen andre nasjoner hadde mer enn en blant de 10.

Det var nettopp dette som fikk Ragnhild Mowinckel til å synes at dagen var «spinnvill»

– Jeg var veldig lettet over at jeg klarte å holde plasseringen med de feilene som jeg hadde opp i der. Men det er lagets innsats som er det kuleste med hele denne dagen. Min prestasjon er veldig liten sammenlignet med det vi gjør som lag i dag, forteller hun.

Debutanten som leverte fra dag én

Molde-alpinisten syntes det var deilig å komme i gang med sesongen.

– Jeg kom inn i dette rennet på litt andre premisser enn tidligere. Nå skal jeg på en måte være her i toppen, og da er det deilig å bli nummer fem.

Hun feiret som hun hadde vunnet. Det gjorde også en 20-åring fra Hakadal IL også. Thea Stjernesund kjørte sitt aller første renn i verdenscupen noen gang. En plass hun hadde fått ettersom hun vant Europacupen (alpinistenes 2. divisjon) forrige sesong.

– Jeg visste det jo allerede i vår at jeg skulle kjøre her i Sölden, så jeg har vært nervøs i flere måneder nå. Og jeg har ikke sovet mye her nede. Det gikk over alle forventning for meg, men det har vært godt å få måle seg mot de beste. Jeg vet litt mer nå.

Det store smil hele veien på jenta som slett ikke hadde trodd at hun skulle sitte i lederstolen i en drøy halvtime. Hun var nummer 24 etter første omgang. Men en utrolig avslutning førte henne i klar ledelse. En ledelse hun beholdt helt til hun ble slått av Kristin Lysdahl en drøy halv time senere.

– Jeg løp så fort jeg kunne bort til lederstolen slik at jeg fikk prøvesitte den litt. Men jeg ble jo sittende mye lenger enn jeg hadde trodd. Jeg slår jo løpere som jeg bare har fulgt på TV i mange år. Nå forstår man jo at de er jo bare løpere de også, forteller 20-åringen som de siste årene har gått på skigymnas på Oppdal.

Deilig å dele

Kristin Lysdahl gleder seg stort til fortsettelsen. En fortsettelse hvor Norge skal reise på verdenscup verden rundt med et helt damelag.

– Det å dele denne innsatsen sammen med alle lagvenninner er jo helt fantastisk. Det er jo også en bekreftelse på at det vi har gjort hele sesongen har vært riktig, sier 22-åringen fra Asker.

Kristine Gjelsten Haugen maktet endelig å krige seg inn blant de 10 beste.

– Jeg tror at vi er en gruppe som slåss hver dag. Når det snør går vi ut når de andre går inn. Dette laget er villig til å gjøre alt. Trenerne har sagt at vi har gjort det vi trenger å gjøre for å prestere, men vi vet jo aldri før vi er i mål. Og det som skjedde i dag var deilig.

Sportssjefen strålte

Nå var det ikke bare jentene som var begeistret og glad. Alpinistenes sportssjef Claus Ryste var stolt da han tok med seg utstyr og løpere ned fra Rettenbachbreen.

– Det var en fantastisk dag. Men samtidig har vi lenge visst at vi hadde noe på gang. I dag leverer de og får virkelig vist hva som bor i dem.

Han synes det er spesielt artig at det er i Sölden at de slår til. En bakke hvor norske alpinister mange ganger har slitt med å få gode plasseringer siden Andrine Flemmen vant der for 20 år siden.

– Det er en veldig krevende trasé, og da blir det ekstra bra levert. Jentene har bygd stein på stein. Og nå får de vist hele landet hva de er laget av.