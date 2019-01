Mowinckel nummer fem etter første omgang i Italia

vintersport

Mikaela Shiffrin leder storslalåmrennet i Kronplatz med godt over sekundet etter første omgang. Ragnhild Mowinckel ligger på 5.-plass.

Den amerikanske jenta var i en klasse for seg i førsteomgangen i Italia tirsdag. Verdenscuplederen kjørte ned til tiden 1.01,95 og har 1,39 sekunders forsprang til franske Tessa Worley på plassen bak før annen omgang.

Petra Vlhová ligger på tredje, 1,42 sekunder bak Shiffrin.

Ragnhild Mowinckel ligger på femteplass, halvannet sekund bak den amerikanske jenta. Hun tok ledelsen fra startnummer to, og lå i tet helt til Shiffrin, Vlhova, Worley og italienske Marta Bassino kom kjørende fra startnummer fem.

Kampen om seieren i rennet synes å være avgjort, dersom ikke noe overraskende skulle skje for Shiffrin, men i kampen om de to neste pallplassene er Mowinckel med for alvor. Kun to tideler skiller Worley på andreplass og Mowinckel på femte.

Da 24 løpere var i mål lå Kristin Lysdahl på 17.-plass (3,48 bak), Kristine Gjelsten Haugen på 20.-plass (+3,69) og Thea Louise Stjernesund på 21.-plass (+4,30).

Mina Fürst Holtmann kjørte ut.

(NTB)