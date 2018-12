Mowinckel innrømmer redsel i Lake Louise-bakken

vintersport

Søndagens superrenn var en stor opptur for Mowinckel etter noen tunge dager i Lake Louise. 26-åringen skuffet stort i begge utforrennene. Lørdag ble hun nummer 25, mens hun fredag havnet på 28.-plass.

Andreplassen bak Mikaela Shiffrin var karrierebeste for Mowinckel i super-G, som fra før kun hadde én pallplass i disiplinen på øverste nivå.

– Jeg er veldig glad. Jeg har ikke hatt mye selvtillit etter utforen, for helt ærlig så har jeg vært litt redd for farten, men i dag hadde jeg lyst til å trøkke til. Jeg følte jeg hadde kontroll over farten og hvordan jeg kjørte, så jeg er veldig glad for hvordan jeg klarte å snu det rennet til et godt et i dag, sa Mowinckel til NTB.

Kontraster

– Du viste ikke mye tegn til redsel i dag (søndag)?

– Ikke i dag, men for dem som så meg i går, så var det tydelig at jeg ikke var komfortabel der. Men det er bare starten av sesongen. Det er en stor forskjell fra trening hvor jeg kommer fra teknikkjøring, og rett til hvor det er raskest på fartssiden, så den kontrasten er veldig stor, så jeg trengte litt tid til å bli komfortabel, forklarte Molde-jenta.

Lake Louise har vært en drømmebakke for de norske fartskjørerne på herresiden, men enn så lenge ikke for damene.

St. Moritz neste

– For meg var den beste plasseringen her en tiendeplass, tror jeg, så dette er en stor forbedring. Forhåpentligvis vil jeg ikke være så redd for Lake Louise lenger.

Karrierebeste i super-G får ikke Mowinckel til å kaste om på prioriteringene.

– Jeg vil fortsette som jeg har gjort. Jeg vil kjøre storslalåm, men også fartsøvelsene. Men teknikk med storslalåm er definitivt noe jeg satser på, og jeg har fått en god start der. Og herfra og ut vil forhåpentligvis fartskjøringen også bli bra. Så jeg vil gjøre det samme.

Mowinckel reiser en tur hjem, før turen går videre til St. Moritz.

