Mowinckel henger med i gullkampen: – Lover bra

vintersport

ÅRE/OSLO: Mowinckel kjørte allerede som startnummer én og suste naturlig nok inn til ledelse. Første målestokk kom på neste startnummer i storfavoritt Mikaela Shiffrin.

Den amerikanske jenta ledet med noen få hundredeler på toppen, men i mål var Mowinckel syv hundredeler foran Shiffrin.

– Det ser ut som en kjempeomgang av Ragnhild, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Men så kom tyske Viktoria Rebensburg. Den tyske jenta var overlegen på de første portene, men tapte litt nedover og kjørte i mål 37 hundredeler foran Mowinckel.

Var ikke helt fornøyd

– Jeg tenkte at her var det fullt mulig å kjøre fortere, i hvert fall etter følelsen man har fra toppen. Det var et sted jeg mistet ytterskien, men her nede traff jeg bedre på timingen og jeg fikk mye fart over målhenget og det var bra, oppsummerer Mowcinkel overfor Aftenposten.

Da hun passerte målstreken, var hun ikke helt fornøyd. Men så kjørte gullfavoritt Mikaela Shiffrin inn like bak henne som neste løper.

– Da tenkte jeg: «Da er det kanskje ikke så ille», sier Mowinckel.

– Det er absolutt innenfor til andre omgang. Det lover bra. Jeg er på skuddhold, legger hun til.

Petra Vlhová fra Slovakia kom også foran det største norske håpet, 0.19 sekunder bak lederen etter første omgang.

Innenfor topp 20

Kristin Lysdahl og Thea Louise Stjernesund ligger på henholdsvis 17.- og 15.-plass før andre omgang.

Kristine Gjelsten Haugen fikk det ikke til i første omgang og klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.

Ragnhild Mowinckel har allerede sikret seg en medalje under mesterskapet i Åre. 26-åringen tok bronse i superkombinasjonen.

Mowinckel ble nummer fem og seks i henholdsvis utfor og super-G tidligere i VM.

Under OL i Pyeongchang i fjor tok Molde-jenta sølvmedaljen i storslalåm.

Kvinnenes storslalåmrenn ble flyttet lenger ned i bakken og kortet ned på grunn av vind og regn i VM-bakken.