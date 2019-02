Lunde Pedersen tok historisk VM-gull: – Et av tidenes beste skøyteløp

vintersport

INZELL/OSLO: For et drøyt år siden vant Sverre Lunde Pedersen OL-bronse i 5000 meter. På torsdag hadde han muligheten til å hente nok en medalje på distansen. Da i enkeltdistanse-VM i Inzell.

Det var bare en drøy uke siden bergenseren triumferte på samme distanse da det ble konkurrert i verdenscupen på Hamar.

Lunde Pedersen gikk i par med den sterke russeren Danila Semerikov - og satte et imponerende tempo fra start.

Det endte med gull for den norske skøyteløperen, etter et skikkelig fantomløp. Lunde Pedersen leverte både banerekord og ny personlig rekord, til stor jubel fra flere hundre nordmenn på tribunen i Inzell.

– Det er spesielt. Måten jeg gjør det på er helt utrolig, sa Lunde Pedersen til NRK-etter seieren.

Han slet med å sette ord på triumfen.

– Det er helt fantastisk, sa han om støtten fra de entusiastiske norske tilskuerne.

Seieren betyr at Lunde Pedersen er den første nordmannen noensinne til å ta gull på 5000 meter i enkeltdistanse-VM.

Fantastisk løp

– Dette er det beste Sverre Lunde Pedersen har prøvd seg på denne sesongen, sa NRKs ekspert Even Wetten da Lunde Pedersen kom seg lenger og lenger foran Sven Kramers ledertid.

– Et av verdens beste skøyteløp på en 5000 meter noensinne, la Wetten til senere, da 26-åringen nærmet seg mål.

Lunde Pedersen gikk over målstreken 5,37 sekunder foran leder Sven Kramer. Tiden 6:07.17 var ny norsk rekord. Det var også den nest beste 5000-meteren på en lavlandsbane gjennom tidene.

Nederlandske Patrick Roest så lenge ut til å kunne true Lunde Pedersen, men sprakk. Dermed ble det norsk gull.

– Jeg visste at Sverre hadde den beste muligheten for medalje, sa sports- og utviklingssjef Lasse Sætre.

Kramer prøvde seg

Ted-Van Bloemen hadde ledertiden etter at de seks første parene hadde gått. Så var det legenden Sven Kramers tur. Nederlenderen lå lenge an til en kjempetid.

– Han legger opp til noe helt spesielt her, sa NRK-kommentator Carl Andreas Wold.

Men Kramer klarte ikke å holde farten oppe.

– Dette skal ikke være bra nok til å ta tittelen, sa Wetten.

For etterpå kom det flere sterke utøvere. Blant andre Sverre Lunde Pedersen. Og nordmannen ble altså for sterk for konkurrentene. Dermed kunne «Seier’n er vår» runge inne i skøytehallen i Inzell.

Bøkko gledet seg på lagkameratens vegne

Håvard Bøkko gikk i par med canadiske Jordan Belchos.

Bøkko gikk inn til tiden 6:23.80. Dermed havnet han like utenfor topp ti. Han var imidlertid svært fornøyd med lagkameratens gullmedalje.

– Dette lover veldig for lagtempo, sa Bøkko, som var overbevist om gullmedalje allerede før Roest hadde gått ferdig sitt løp.

Gullet var Norges første distansegull siden nettopp Bøkkos 1500 meter-seier i 2011.

PS: Tidligere på kvelden ble Sofie Karoline Haugen sist av dem som kom i mål på kvinnenes 3000 meter. Tiden 4.23,71 holdt til 19.-plass. Martina Sáblíková fra Tsjekkia tok gullet.