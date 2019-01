Lund Svindal om avgjørelsen: – Det føles surrealistisk

vintersport

KITZBÜHEL: Aksel Lund Svindals karriere er over etter VM i Åre om to uker. Det fortalte han selv på et VIP-arrangement i Østerrike lørdag kveld.

– En ting er å tenke på å legge opp, noe annet er å si det. Det føles surrealistisk når du sier det. Det er ingen vei tilbake og det føles rart å gjøre, men det er en luksus å kunne velge det selv. Jeg velger at nå er det slutten, sier Lund Svindal til NRK.

– Jeg har vært godt forberedt på det, fordi jeg trodde kanskje det var over i fjor vår. Så har jeg kjent på det gjennom vinteren at dette blir en annerledes vinter, også er det rart å si at det er over. Jeg har tenkt tanken, men det er forskjell på å tenke det og å si det. Jeg kan ikke si nå at «vet du hva, jeg tar et år til til», så det er ganske rart, utdyper han til Aftenposten.

Lund Svindal forteller videre at selv om han har skjønt at dette ville bli hans siste sesong, var det først da han måtte stå over helgens renn at han tenkte på at VM i Åre skulle bli hans siste konkurranser.

– Det har ligget i bakhodet en stund at dette er siste vinter, så kjente jeg her at jeg ikke vil være en del av scenarioet der jeg må stå over renn fordi ting ikke fungerer. Så at jeg ikke kunne kjøre her akselererte avgjørelsen. Da tenkte jeg «Åre, det kan bli gøy». Så for å snu noe negativt til noe positivt, så tenkte jeg hvorfor ikke fokusere fullt og helt på Åre, sier han til Aftenposten.

Fakta om Aksel Lund Svindal * Alder: 36 år (født 26. desember 1982) * Klubb: Nero * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 1 sølv (kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016).

– Føltes riktig

Nyheten ble først avslørt av den norske alpinkongen under lørdag kveld KitzRaceParty lørdag kveld, et arrangement for Hahnenkamm-rennenes samarbeidspartnere og VIP-gjester.

– Jeg konsentrerer meg om VM i Åre, det blir mine siste renn, sa Lund Svindal ifølge hjemmesidene til Østerrikes Olympiske komité.

Lund Svindal bestemte seg kort tid før arrangementet for at han skulle avsløre nyheten der.

– I går var det en middag med skifabrikkene og utøvere, og det var så mange som jeg har hatt med å gjøre internasjonalt. Hvis dette er siste opptredenen min på et verdenscuprenn i Alpene, det er her alpint er størst, så synes jeg det var den beste arenaen å gjøre det, sier Lund Svindal til Aftenposten.

Føler seg god nok for gull

VM i Åre vil markere slutten på en karriere som har gitt 36 verdenscupseiere, to OL-gull og foreløpig fem VM-gull.

– Åre er en bakke jeg er glad i og jeg vant mitt første VM-gull der. Jeg tror det mentalt er riktig å gi alt i Åre og tenke at det er finalen. Det hadde vært perfekt å avslutte med VM-gull, men dette er ingen ønskekonsert. Det er nær Norge, og det vil bli mye familie og venner der. Jeg tror det blir en bra avslutning på flere måter enn bare hundredeler, sier Lund Svindal.

På spørsmål om han er god nok for VM-gullet er svaret klart:

– Ja.

– Kan du love et skikkelig avslutningsshow?

– Jeg kan ikke love det, men jeg kan love at det blir et veldig ærlig forsøk.

Han har ikke tenkt på hva som skjer etter VM.

– Nå tenker jeg kun på herfra til slutten av Åre. Etter det har jeg all verdens tid til å sette meg ned og bruke tid på å finne ut av ting.