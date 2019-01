Kristoffersen sjanseløs på blek norsk dag i Holmenkollen

vintersport

HOLMENKOLLEN: Kun tre norske løpere stilte til start i nyttårsrennet i Holmenkollen tirsdag ettermiddag. Etter åttendedelsfinalen var det ingen igjen.

– Jeg kjørte bedre enn i fjor. Det var nærme. Men jeg gjorde en feil på midten og da var det gjort, sa Henrik Kristoffersen (24).

Han fikk det tøft mot svenske Mattias Hargin, da han tapte med 0,2 sekund i første omgang. Kristoffersen, som aldri har kommet seg til kvartfinalen i en slik konkurranse, fikk ikke mer fart på skiene i andre omgang heller, og røk ut med 26 hundredelssekunder mot svensken.

Hektet armen i flagget

Kristoffersen forteller til Aftenposten at han hektet armen i den ene porten i den anre omgangen.

– Jeg hektet armen inn i flagget på midten i henget, da røyk det mye tid dessverre. For jeg tar innpå Hargin frem til det, sa Kristoffersen.

Hans argeste konkurrent i slalåm og storslalåm, østerrikeren Marcel Hirscher, hektet og kjørte ut.

Dermed var det over i kvartfinalen for verdens beste alpinist, som vant 14 verdenscupseire i 2018.

Kristoffersen ville ikke være med på at det var et «plaster på såret» at Hirscher også bommet.

– Det spiller ikke så stor rolle. Jeg prøver å kun tenke på meg selv.

– Du har tidligere vært kritisk til at kveldsrenn i parallellslalåm skal gi verdenscuppoeng?

– Det irritererer ikke meg. Jeg er blitt eldre, jeg har sluttet med det. Det er ikke så farlig. Jeg er også lei av samtalen om sammenlagtcup og Hirscher-duellen. Nå skal jeg kun kjøre på ski, kjøre renn og kjøre så fort jeg kan. Jeg har det gøy om dagen.

– Og selvtilliten?

– Selvtilliten er bra den, svarte Krisoffersen og smilte bredt før han forlot intervjusonen i Holmenkollbakken.

Solevåg hektet

Sebastian Foss Solevåg (27) satte en støkk i den sveitsiske kjempen Ramon Zenhäusern, da han slo ham med åtte hundredelssekunder i første omgang.

– Det kan faktisk gå hvis han kjører feilfritt i andre omgang, mente NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

Andre omgang ble derimot langt fra feilfri, da 27-åringen ikke kom seg rundt en port midtveis i andre omgang. Porten hektet seg fast rundt hans venstre ski, og dermed var også sunnmøringen ute.

Mowinckel yppet seg

Med Nina Haver-Løseth ute resten av sesongen etter hekten i Semmering lørdag, var Ragnhild Mowinckel eneste norske kvinne i Holmenkollen.

26-åringens oppgave var mildt sagt vanskelig, da hun møtte verdens ubestridte ener, amerikanske Mikaela Shiffrin, i første par i sitt første verdenscuprenn på norsk snø.

Fartsspesialisten startet godt i første duell og lå en skitupp foran over første kul, men da det flatet ut hadde Shiffrin klart størst fart. Amerikaneren kastet seg under målseilet 0,11 sekund foran Mowinckel.

I andre omgang satset Mowinckel alt og holdt følge til det gjensto to porter. Da gikk vilje foran teknikk, og den norske OL-medaljøren måtte se seg slått med 0,89 sekund.

– Jeg blir litt for ivrig og klapper litt sammen, forteller hun.

Dermed endte Holmenkollen-debuten i åttendedelsfinalen, uten at Mowinckel var veldig skuffet av den grunn.

– Når du får den motstanden som du får, så tenker jeg at det er greit, sier hun.

Sesongens store høydepunkt kommer først om én måned, noen timer nordøst for Oslo. For Mowinckels del er det greit at alpin-VM først starter i februar.

– Jeg har en liten dupp nå og merker jeg ikke er helt fornøyd med skikjøringen. Men det er småting som skal til, og da blir det bra, lover hun.

Mikaela Shiffrin var favoritt til å vinne kvinneklassen, men den amerikanske superstjernen ble slått av slovakiske Petra Vlhova i finalen.

I herreklassen vant Marco Schwarz fra Østerrike over britiske Dave Ryding i finalen. Det var østerrikerens aller første verdenscupseier i karrieren.