Klæbo: - Dette gullet har jeg hatt lyst på lenge

SEEFELD: Johannes Høsflot Klæbo knuste konkurrentene i den siste bakken på siste etappe, rykket fra Aleksandr Bolsjunov og sørget for et nytt norsk gull i ski-VM.

Russland ble nummer to, Italia tok bronsen. Sverige måtte nøye seg med fjerdeplass.

Sammen med Emil Iversen fikk Klæbo revansj for det som skjedde i Lahti i VM for to år siden. Den gang lå Norge svært godt an til seier, før Emil Iversen falt helt mot slutten av siste etappe. Mesterskapsdebutant Klæbo sto i målområdet i Lahti og slo staven i snøen i skuffelse mens Russland gikk inn til gull.

To år etter fikk trønderduoen sin revansje, og Iversen sitt første mesterskapsgull som senior.

– For to år siden var vi ganske nedpå begge to, og få lov til å stå her nå, det er stort, sa Klæbo til NRK.

– Dette gullet har jeg hatt lyst på lenge. Det kunne ikke kommet på en bedre måte enn i dag. Jeg visste at hvis vi gjorde jobben, så var vi best, sa Iversen til NRK.

– På en skala fra én til ti, var dette kanskje 17, sa kvinnelandslagstrener og Emil Iversens far Ole Morten Iversen.

Han sier at det blir «enormt» å se sønnen få stå øverst på seierspallen.

– I dag virket Johannes og Emil svært trygge og rolig. Jeg var ikke så fryktelig nervøs, men man vet jo aldri, sier pappa Iversen.

Spesiell taktisk manøver

Selv om Klæbo rykket fra i den aller siste lille bakken inne på stadion, falt nok mye av avgjørelsen på toppen av sprintløypa, før de siste utforkjøringene. Hele feltet stoppet opp og følte på hverandre, før Russland og Bolsjunov satte først utfor, fulgt av Klæbo. Det samme skjedde på sprinten torsdag.

– Vi så det på sprinten også. Det er ingen fordel å kjøre først ned bakkene her, beskrev Klæbo overfor NRK etter løpet.

Sprinttrener Arild Monsen dro frem at Norge hadde svært gode ski, og forsto lite av russernes manøver.

– Det er veldig rart at de, gang nummer to, lar Johannes kjøre ned med luft frem til lederen. Vi har ekstremt gode ski i dag, og så får vi kjøre på stream i tillegg, og får utnyttet det, sier Monsen.

– Vi var beredt til å kjøre hardt på slutten, men trodde at russerne skulle være hardere.

Bolsjunov hadde ingen god forklaring på hvorfor han satte utfor først, men sa til pressekorpset etter løpet at han var skuffet over at han ikke maktet å henge på Klæbo.

22-åringens makker Gleb Retivykh presiserer at Norge hadde bedre ski enn konkurrentene.

Russlands trener Markus Cramer sier smilende at han ikke liker det som skjedde før siste utforkjøring.

– Løperne må selv bestemme hvordan de gjør det. Noen ganger tar de riktig beslutning, andre ganger blir det feil. For løperne er dette et spill, og de liker å prøve slike taktiske ting, sier tyskeren.

Han sier seg likevel fornøyd med sølvet på lagsprinten

– Skal man slå Klæbo, må man gjøre det på en annen måte. Da må man gjøre som på skiathlon, gi full gass fra start av, sa Cramer.

Slik gikk det for kvinnene: Bronse for Falla og Østberg, spurtslått av Sverige

Ski-VM i Seefeld, Østerrike, søndag

Lagsprint klassisk menn: Gull: Norge 18.49,86 (Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo), sølv: Russland 1,88 sek. bak (Gleb Retivykh, Aleksandr Bolsjunov), bronse: Italia 4,03 (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino), 4) Sverige 4,73 (Oskar Svensson, Calle Halfvarsson), 5) Frankrike 9,13 (Richard Jouve, Lucas Chanavat), 6) Østerrike 23,84 (Max Hauke, Dominik Baldauf), 7) Finland 27,52 (Iivo Niskanen, Ristomatti Hakola), 8) USA 28,56 (Simeon Hamilton, Erik Bjornsen), 9) Slovenia 1.21,77 min. (Miha Simenc, Janez Lampic), 10) Canada 1.40,99 (Evan Palmer-Charrette, Len Valjas). Lagsprint klassisk kvinner: Gull: Sverige 15.14,93 (Stina Nilsson, Maja Dahlqvist), sølv: Slovenia 0,37 sek. bak (Katja Visnar, Anamarija Lampic), bronse: Norge 0,60 (Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla), 4) Russland 0,93 (Natalia Neprjajeva, Julia Belorukova), 5) USA 2,79 (Sadie Bjornsen, Jessica Diggins), 6) Tyskland 6,71 (Victoria Carl, Sandra Ringwald), 7) Finland 8,86 (Anne Kyllönen, Krista Pärmäkoski), 8) Sveits 21,35 (Laurien Van Der Graaff, Nadine Fähndrich), 9) Hviterussland 24,77 (Anastasia Kirillova, Polina Seronosova), 10) Polen 46,06 (Justyna Kowalczyk, Monika Skinder).

Offensiv Iversen

Emil Iversen gikk en kontrollert åpningsetappe, men tok teten inn mot første veksling og sendte Johannes Høsflot Klæbo ut først. Det var tydelig at det norske laget ville sende et signal til konkurrentene.

På andre etappe lå samtlige lag samlet, men inn mot veksling viste det seg - som i semifinalene - at Norge hadde svært gode ski. Klæbo gled forbi konkurrentene på flatene, og vekslet først.

Iversen fortsatte med å være offensiv, men selv om 27-åringen gled best, holdt Frankrike, Sverige, Italia og Russland følge inn mot veksling.

Aleksandr Bolsjunov viste seg skikkelig fram for første gang på den fjerde av seks etapper. Den russiske 22-åringen rykket fra i bakkene, men Klæbo gled igjen inn avstanden inn mot veksling.

Russland holdt på å rote det til i vekslingen, da Bolsjunov kjørte inn i sin makker Retivykh. Retivykh ble litt hindret, men kom seg inn i tetgruppen igjen - en gruppe som besto av sju nasjoner. Til og med vertsnasjonen Østerrike hang med.

Oskar Svensson prøvde seg på et rykk på nest siste etappe, og svensken dro med seg Iversen og italienske Francesco De Fabiani opp i teten inn mot siste veksling.

Drama på slutten

Men Russland var ikke ferdige. Bolsjunov tok føringen ut på siste etappe, men Klæbo hang godt med.

Så fikk vi altså en gjentakelse av det som skjedde på torsdagens sprint. På toppen stoppet samtlige lag opp, før Bolsjunov satte først utfor, fulgt av Klæbo.

Klæbo gled igjen forbi på flatene, og rykket i siste bakke. Trønderen utklasset Bolsjunov og det var ingen tvil inn mot mål. Oppløpet ble nærmest en parademarsj for den seiersvante 22-åringen fra Byåsen, som sikret Norges femte gull så langt i Seefeld-VM.