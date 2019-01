Kåre Holmen blir 80 år i oktober. Fredag hopper han for VM-gull i Vikersund.

vintersport

Fredag tar han på seg hoppskiene for å sette utfor bakken i Vikersund. Det er VM for veteraner og Holmen er ute etter gull.

– Jeg gleder meg, sier mannen som har hoppet et helt liv, fra han gikk på folkeskolen i Vardø.

Nå bor han i Romsdal, på Rekdal, ikke langt fra der fotballtreneren Kjetil Rekdal vokste opp, mellom Ålesund og Molde.

Akkurat der er det ikke mange hoppbakker, men Holmen har likevel klart å holde et visst nivå ved å hoppe i ulike bakker andre steder i landet.

VM for veteraner Starter i Vikersund fredag. 100 hoppere fra 8 nasjoner deltar. Yngste deltager er 33 år, mens eldstemann er 79. Det hoppes i tre bakker, K 45, K 65 og K 105. Kombinertløperne skal gå langrenn på Brunes.

Regnet som et talent

– Jeg var aktiv som liten i bakken Klokka, et pussig navn, ikke sant? sier mannen som blir 80 år i oktober.

Som ung gutt fikk han tidlig høre at han var et talent og oppfordret til å prøve større bakker. Ni år gammel satset han i K25. Der var bakkerekorden 32,5 meter, men den var aldri hans. I dag er bakken for lengst lagt ned.

Da han gikk på Blaker lærerskole, kom finnmarkingen i kontakt med noen skihoppere og et miljø. Det endte med at han ble kretsmester i Aurskog Høland.

– Jeg var med i alle renn på den tiden. Jeg stilte til og med i et uttaksrenn til Holmenkollen og klarte det, men så var det noen som glemte å melde meg på. Det var en skuffelse, sier han.

Fikk kneskade

Da Holmen bosatte seg i Ålesund, kjøpte han nye hoppski i 1977. Året etter var han med i renn, men det gikk skikkelig dårlig.

– På det tredje hoppet så jeg ikke hoppkanten, skien skled ut, jeg landet galt og tok to leddbånd i kneet.

Legen mente at han aldri mer skulle komme til å hoppe på ski, heller ikke løpe.

– Året etter hoppet jeg, sier han.

Så startet gullfangsten

VM 1991 for veteraner gikk i Norge. Da ble han verdensmester i kombinert. Få måneder senere viste det seg at kroppen var i ulage på grunn av lavt stoffskifte.

– Jeg følte at jeg gikk rundt i tåken i fire år, inntil jeg fikk medisiner.

I den perioden hoppet han ikke, men så kom han seg. I VM i 1997 i Sverige ble det bronse. VM-gull og andre medaljer har hopet seg opp i årenes løp. Det er blitt 27 til nå, deriblant åtte gull.

Far til fire og bestefar til fem er strålende fornøyd. Han kan holde på med det han elsker, ta sats og sveve ut i luften. Og han har ingen planer om å legge opp. I det miljøet han er en del av, er det flere godt voksne hoppere over 70 år.

Han skal hoppe i K45 i Vikersund, men kunne ha vært med i K60 hvis han bare hadde hatt bedre treningsgrunnlag, mener han.

Han personlige rekord er 76 meter.

– Hvor lenge har du tenkt å sette utfor bakken?

– Jeg tar ett år av gangen, men neste år er det OL for veteraner i Seefeld. Det hadde vært artig å være med der.

Han har gull og bronse fra OL i 2010.