Japan har fått verdenseneren i hopp. Med hjelp av en nordmann

OBERSTDORF: Da den tidligere hopperen Stian André Skinnes (27) først sa ja til å lage hoppdresser for det japanske landslaget, og deretter å bli assistenttrener, drømte han ikke om dette:

Ryoyu Kobayashi (22) har vunnet fire verdenscupseire i vinter og vært på pallen i seks av sesongens syv renn. Han er storfavoritt til å vinne sammenlagt i Hoppuka.

Siste og eneste gang det skjedde med en japaner, var da Kazuyoshi Funaki gjorde det i 1997/98. Selv ikke den fortsatt aktive veteranen Noriaki Kasai (46) har klart det.

Lørdag kvalifiserte han seg enkelt til åpningsrennet i Hoppuka, da bare Stefan Kraft hoppet lenger i kvalifiseringen.

Japan tilbake på sporet

Skinnes, en 27-åring fra Sande i Vestfold, har tatt del i det japanerne selv betegner som et eventyr. Kobayashi er kommet som en rakett i vinter, etter å ha blitt nummer 22 sammenlagt i Hoppuka i fjor.

Legenden Kasai er i ferd med å få en verdig arvtager. De to er til og med på samme team, med finske Janne Väätänen som trener for akkurat denne grupperingen. Og det er der Skinnes også bidrar som assistenttrener, selv om han er engasjert av det japanske skiforbundet og syr hoppdresser både for menn og kvinner, i tillegg til kombinertlandslaget.

– Det virker som om han har gjort en god jobb. Og kanskje har han med noen hemmeligheter fra Norge, sier Johan Remen Evensen.

Viktig påvirkning fra Norge

NRKs ekspertkommentator synes det er fint at norsk hoppsport gjør seg gjeldende i utlandet. Roar Ljøkelsøy er inne i sin tredje sesong som medlem av det tyske trenerteamet.

Evensen liker den jobben som er gjort med Kobayashi, hoppsportens nye yndling.

– Han hopper ekstremt bra på ski, teknisk det vi tenker er optimalt. Han er utrolig offensiv og får kraft ned i hoppkanten samtidig som han bevarer hastigheten i svevet.

Remen Evensen mener at Skinnes har mye av æren for at den unge japaneren har fått perfeksjonert teknikken sin.

– Han la opp på dagen da han fikk jobb i det japanske skiforbundet. Jeg tror noe av suksessen til Japan er at de har fått inn en norsk servicemann.

Litt av en opptur

Allerede da Skinnes var med asiatene forrige sesong, opplevde han at storebror Junshiro Kobayashi (nå 27 år) overraskende gikk til topps i verdenscupåpningen i polske Wisla.

Men det er den fem år yngre broren som har tatt sporten med storm denne sesongen. Storebror er på 19. plass sammenlagt i verdenscupen, broren topper suverent foran Piotr Zyla fra Polen og hans landsmann Kamil Stoch.

Stian André Skinnes Født: 27.9.1971 Kommer fra: Sande Bor: Drammen Yrke: Servicemann og assistenttrener for Japans landslag Bakgrunn: Tidligere skihopper. Var med i toppidrettsgruppen i Norges Skiforbund og Flying Team Vikersund. Har representert Norge i FIS-renn. Nummer 11 i NM i 2016.

Ryoyu Kobayashi Født: 8. november 1996 Kommer fra: Hachimantai Bor: Sapporo Yrke: Skihopper Bakgrunn: Debuterte i verdenscupen i januar 2016. Har VM-bronse i normal og lag som junior. Beste japaner i siste OL med 7. og 10. plass individuelt og 6 i lag. Har vunnet fire verdenscupseire denne sesongen, på pallen i seks av syv renn. Leder verdenscupen.

– Jeg ble ansatt for å øke kompetansen på utstyrssiden og hjelpe japanerne med svevfasen, har Skinnes sagt tidligere.

Aftenposten har pratet med ham her i Oberstdorf, men som han forklarer:

– Jeg har ifølge kontrakten ikke lov til å uttale meg om noe. Jeg må holde meg i bakgrunnen.

Sandesokningen liker uansett rollen han har fått, og at han fikk mulighet til å være med på laget i siste OL, der Kobayashi ble beste japaner.

Verdenscupen sammenlagt 1 Ryoyu Kobayashi, Japan, 556 poeng 2 Piotr Zyla, Polen, 445 3 Kamil Stoch, Polen, 365 4 Karl Geiger, Tyskland, 327 5 Johann André Forfang, Norge, 321 6 Stephan Leyhe, Tyskland, 255 7 Evgenij Klimov, Russland, 238 8 Robert Johansson, Norge, 202 9 Andreas Wellinger, Tyskland, 198 10 Timi Zajc, Slovenia, 179

Starten på en trenerkarriere

Sportssjef Clas Brede Bråthen skryter også av Skinnes, som han kjenner godt.

Riktignok var Skinnes det Bråthen kaller «bare en OK hopper», men nettopp erfaring fra å kjenne idretten innenfra, er viktig å ha med seg.

– Dessuten er han dedikert. Jeg er stolt av at norsk hoppsport kan bidra på denne måten til andre gode hoppnasjoner.

– Jeg har i alle fall fått en fantastisk start på trenerkarrieren, sa Skinnes da han ble intervjuet av NTB i Hoppuka i fjor.

Mange om beinet

Når det første ordentlige hopprennet starter i Oberstdorf søndag, er det likevel ikke gitt at Kobayashi vil fortsette suksessen.

For to år siden var Domen Prevc i samme rolle. Han kom inn som verdenscupleder, men ødela rennet sitt allerede i Oberstdorf. Vær og vind, flaks og uflaks har stor påvirkning på en turnering der den som skal vinne til slutt ikke må bomme på et eneste av de åtte hoppene.

Og bak japaneren lurer ikke minst Kamil Stoch. Polakken er regjerende hoppukevinner, og har det Kobayashi mangler – erfaring.

Oppløftende for Norge er dette: Av de tre seirene Kobayashi ikke har tatt denne sesongen, har Johann André Forfang én av dem. Pluss en 2. plass fra Russland. De to andre vinnerne er Karl Geiger fra Tyskland og Evgenij Klimov fra Russland.

– Ja, Kobayashi er storfavoritt, men jeg tar ikke noe for gitt, kommenterer Remen Evensen.

Akkurat for Forfang

Og da 22-åringen fra Japan fikk spørsmål på pressekonferansen om han følte et visst press, svarte han:

– På ingen måte. Det som har vært stressende for meg var julefeiringen hjemme i Japan, fordi det var flere medieavtaler, og det tar tid å reise mellom Japan og Europa. Ikke minst det å omstille døgnrytmen.

Alle nordmenn - minus Halvor Granerud - kvalfiserte seg til åpningsrennet i Oberstdorf. Johann André Forfang fikk forferdelige forhold, men kom seg akkurat inn blant de 50 beste med sin 48. plass. Med 4.plass ble Andreas Stjernen beste nordmann i kvalifiseringen.

Kasai kvalifiserte seg ikke til åpningsrennet.