I det skjulte satset bergensere millioner på Mowinckel & co

vintersport

HOLMENKOLLEN: Ragnhild Mowinckel og Nina Haver-Løseth er ledestjernene. Nå får de selskap av flere som vil være med på «jenterevolusjonen» i norsk alpint. Det som nå skjer på kvinnesiden, hadde trolig ikke vært mulig uten et par superentusiastiske bedriftsledere i snøfattige Bergen.

Men de som har bidratt med penger, har nærmest gjort det i det skjulte. Fortsatt er bedriftens navn ukjent for de fleste.

– Vi har vært helt klare på at vi ikke skulle ha noe merke på jakken eller den formen for profilering. Vi var, og er, opptatte av å få disse jentene opp fra der de var, sier Per Gunnar Strømberg Rasmussen.

Han er sjefen og en av eierne i Strømberg Gruppen. Et selskap med base i Bergen som driver med lastebiler, busser, eiendom og shipping. Han hadde barn som gikk på ski, og han er glad i sporten. Entusiasmen for idretten og lysten til å gi noen en mulighet har vært drivkraft.

Men han hadde ett premiss: Pengene skulle kun gå til kvinnene i alpint.

Ragnhild Mowinckel Født: 12. september 1992 Fra: Molde Klubb: Rival Meritter: Sølv i utfor OL i Pyeongchang (2018), sølv i storslalåm OL i Pyeongchang (2018), 3 gull i junior-VM 2012 og 2013. 7 NM-gull. Verdenscupen: Har startet 131 renn i verdenscupen, 5 pallplasser og en seier (storslalåm i Ofterschwang i mars 2018)

Noen som hadde troen

Tidligere denne uken traff vi Ragnhild Mowinckel i Holmenkollen. Akkompagnert av snøkanoner fortalte hun om hvor lyst hun har til å kjøre parallellslalåm i bakken 1. nyttårsdag. Det vil i så fall bli hennes første verdenscuprenn på hjemmebane. Hun kan være nærmere drømmen dersom hun er blant de fire beste i verdenscupen. Etter en glitrende sesongåpning er hun inne. 26-åringen fra Molde må bare holde koken helt til romjulen.

Men det har ikke vært noen selvfølge at Mowinckel skulle være en av de store stjernene i alpinsirkuset. Hun sender gladelig noen varme tanker til byen som ikke er kjent for hverken vintersport eller beskjedenhet.

– Det er jo helt fantastisk at Strømberg satser på oss. Det har jo ikke vært altfor mange sponsorer som øremerker sin støtte til damesiden i alpint. De har vært med på å løfte damesiden i alpint, og det har føltes godt at noen har hatt troen på oss, sier hun om sponsorene fra Bergen som ikke tvinger drikkeflasker inn i TV-ruten eller prangende merker på drakter og treningstøy.

Har du lest om den viktige avgjørelsen Mowinckel tok for to år siden? – Alle mine nærmeste fikk sjokk

En middag som førte til noe

Per Gunnar Strømberg Rasmussen er den alpininteresserte entusiasten som fikk høre om hvor lite midler de norske alpinjentene hadde å rutte med. Det var under en middag i det sveitsiske skistedet Saas-Fee for en fem års tid at det skjedde.

En av trenerne på laget ble 50 år, og Rasmussen inviterte norske trenere og ledere til middag. Der fikk han høre om norske alpinister som reiste rundt i Europa på sparebluss.

– Da jeg fikk høre hva de drev på med, tenkte jeg: Dette går ikke. Her må vi ta grep, forteller forretningsmannen fra Bergen.

Som sagt, så gjort. Han la 2,7 millioner kroner på bordet. Kun til bruk for utvikling av norske kvinnelige alpinister.

– At det var jentene som fikk pengene, var forutsetningen for at vi gikk inn som sponsor i Skiforbundet.

Målet var medalje i OL eller VM og en løper inn blant de 10 beste i verdenscupen sammenlagt. Ragnhild Mowinckel har sørget for måloppnåelse alene.

– Det er veldig greit å vise at jeg presterer for den støtten jeg har fått, sier hun.

Personlig oppfølging

De siste to sesongene har det løsnet for henne. Sesongåpningen har vært som avslutningen. Glitrende. Det siste hun presterte, var en annenplass i super-G i Lake Louise. Nå ruller det premiepenger inn på kontoen. Det har ikke alltid vært slik.

– For noen år siden snakket jeg med henne i Kitzbühel. Hun måtte vurdere om hun i det hele tatt kunne fortsette. Da satte jeg av et beløp til henne og laget en særavtale. Den ble avsluttet i fjor. Nå klarer hun seg selv, sier Rasmussen.

– Han ga meg en støtte som hjalp meg veldig mye da jeg slet mer enn i dag, sier Molde-alpinisten.

Har du lest dette intervjuet med Henrik Kristofersen? – Jeg var alltid dårligst, alltid sist, alltid tregest

Flere kommer etter

Den gang Strømberg Gruppen (og etter hvert også Frydenbø Group, også de fra Bergen) gikk inn i norske damealpint, var det er par løpere på verdenscuplaget. I dag er det ni jenter på verdenscuplaget og syv utøvere på laget som skal sørge for en enda lysere fremtid, Europacuplaget.

Tilskuddet fra de to sponsorene fra Bergen er på rundt fem millioner kroner denne sesongen. De har i løpet av de siste fem årene brukt betydelige beløp på norske alpinjenter.

I åpningsrennet i storslalåm i Sölden i oktober var det fire norske jenter blant de 10 beste. I storslalåmrennet i Killington i slutten av november var det fem norske jenter i finalen. Ragnhild Mowinckel har allerede to 2.-plasser denne sesongen og ligger på 4. plass i sammenlagtcupen.

– Nå har vi et lag. Det er det liten tvil om, sier Mowinckel som sammen med Nina Haver-Løseth mange ganger har vært ganske ensom på tur med norsk flagg i verdenscupen.

Er inspirert

Christopher Frankum er markedssjef for alpint i Norges Skiforbund. Han har selvfølgelig ingen problemer med å være takknemlig overfor sponsorene.

– Våre sponsorer har forskjellige mål. For Strømberg Gruppen og Frydenbø har det handlet om å løfte jentene og være en del av en historie. Våre venner i Bergen har vært med på å skape en historie og en reise som har vært veldig fin, sier Frankum.

Lørdag og søndag og hver helg resten av vinteren vil TV-seere få nye bevis på at norske alpinjenter holder et høyere nivå enn på mange år.

– Det inspirerer til en videre satsing og løfting av jenteprosjektet, sier Frankum.