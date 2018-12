Hopp-Norge i sorg etter stortalentets dødsfall

vintersport

Torsdag meldte Norges Skiforbund at Thea Kleven (17) døde 17. desember.

Kleven ble tidligere i desember med på sjetteplass i Aftenpostens kåring over landets ti mest lovende unge hoppere.

– Et stort talent

Pappa Roar og mamma Gro Ekkje, som Aftenposten har pratet med, forteller at datteren var så stolt av det hun fikk til i bakken, og at hun hadde håpet på å få delta i ski-VM i Seefeld på nyåret. Der hadde hun en mulighet til å kjempe om den fjerde plassen på laget.

– Hele hoppfamilien er i sorg etter Theas bortgang. Hun var et stort talent som var med i vårt “Prosjekt 2022” og var aktuell for OL i Beijing. Våre tanker går til de etterlatte, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Han forteller at alt nå handler alt om å ta vare på hverandre i en vanskelig tid, og at det er satt inn ressurser for å ivareta lagvenninner og støtteapparat.

– Vi tenker på familien

Ungjenta var medlem av Kollenhopp, der leder Roar Gaustad, i likhet med andre i Hopp-Norge, er sterkt berørt av det som har skjedd.

– Dette er ikke til å fatte. Vi tenker på familien. Thea var et fantastisk flott og varmt menneske, sier Gaustad.

Han vet at hun satset hardt, og hun var blant de utøverne som markerte seg sportslig. Hun hadde allerede opplevd mange fine plasseringer både i junior-VM og senior-NM. Dessuten hadde hun fått prøve seg i verdenscupen.

Var som en lillesøster

Første helgen i desember representerte tenåringen Norge nettopp under verdenscupåpningen på Lillehammer. Der hoppet hun lengst i verden under den offisielle treningen før kvalifiseringen. Senere i selve kvalifiseringen, falt hun. Siste gang måtte Kleven på sykehus med en kneskade.

For Anniken Mork (27), som har vært hopper i Kollenhopp, men denne sesongen valgt å satse som trener, var Thea Kleven som en lillesøster.

– Vi kommuniserte hver dag, og det var hun og jeg som delte rom da vi var på samlinger og konkurranser.

– Vi er så få jenter i hoppmiljøet, særlig i Oslo. Dessuten hadde vi så god kjemi. Vi var ekstra nær, sier en preget Mork.

Hun synes det som har skjedd, er ufattelig, ikke til å tro.

– Thea var på mange måter min nærmeste i hoppbakken. Vi fulgte hverandre hele veien.

Minnestund

Kleven gikk i tredjeklasse på WANG Toppidrett i Oslo. Tidligere hadde hun gått på Drammen videregående.

Rektor Vilhelm Lae på WANG sier i en kommentar til avisen:

– Det som har skjedd, er fryktelig trist. Jeg føler med foreldrene som står i en vanskelig situasjon.

Han har bare godt å si om eleven, som skolemessig var kjempegodt likt og hadde en god utvikling som skihopper.

– Hun var virkelig på god vei mot noe stort. Vi er veldig lei oss. Vi har mistet en elev og et flott menneske, sier Lae.

Skolen har innkalt alle elevene til minnestund 3. januar.

Familien forteller om støtten fra familien, venner, hoppmiljøet og Skiforbundet.

– Det betyr mye for oss, sier Roar Kleven.