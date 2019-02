Her innser Mowinckel at medaljen ryker

vintersport

ÅRE/OSLO: Norges Ragnhild Mowinckel var blant dem som kjørte for medalje da alpin-VM begynte i Åre tirsdag.

En av hennes siste pallplasser kom i super-G-rennet i Lake Louise i begynnelsen av desember.

Og det så lovende ut for Mowinckel, som hadde startnummer 13.

Ved siste passering før mål, ledet hun med syv hundredeler.

– Dette kan bli noe stort, sa NRKs alpinkommentator Thomas Lerdahl.

Men da Mowinckel passerte målstreken, viste resultatlisten at hun lå på fjerdeplass.

– Jeg visste det ville bli et så tett rotterace i dag at små feil får store konsekvenser, sa Mowinckel til NRK etter rennet.

Hun fortalte at hun kom litt ut av balanse på de siste to hoppkantene.

Dermed ble det ikke noe medaljejubel for Mowinckel, som tok to sølv under fjorårets OL i Pyeongchang. Hun var likevel godt fornøyd med innsatsen.

– Det er deilig at det er en feil som gjør det. Bedre det, enn at det bare går sakte, sa Mowinckel.

Shiffrin i ledelse

Blant de største favorittene før tirsdagens renn var selvfølgelig amerikanske Mikaela Shiffrin.

Hun hadde vunnet de tre siste super-G-rennene hun hadde kjørt.

Og 23-åringen skulle i aksjon bare noen få startnumre etter Mowinckel.

Storfavoritten imponerte – og leder foreløpig rennet, som fortsatt pågår.

Forrige uke meldte Shiffrins lagvenninne, stjernen Lindsey Vonn, at hun gir seg etter mesterskapet.

34-åringen fikk en tung start i Åre. Hun kjørte rett i en av portene, noe som førte til at hun falt stygt.

Vonn reiste seg opp etter noe hjelp, før hun kjørte ned bakken på egen hånd. Rennet var imidlertid ødelagt for hennes del.

Kajsa Vickhoff Lie var den andre norske utøveren som deltok i tirsdagens renn. 20-åringen gjennomførte en solid utforøkt søndag kveld – da var hun nummer tre.

Hun startet som nummer 24. Stortalentet kjørte inn til en 13. plass.

Saken oppdateres.