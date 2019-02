Her er alt du trenger å vite om VM i Seefeld

20. februar braker det løs med verdensmesterskap i østerrikske Seefeld. Her kan du lese deg opp på både mesterskapet og arrangørstedet.

Om mesterskapet:

VM starter 20. februar, og avsluttes søndag 3. mars. Den første dagen vil bestå av kvalifisering for løpere som ikke er kvalifisert til de første langrennsøvelsene gjennom verdenscup. På kvelden vil det være åpningsseremoni.

Det vil bli avholdt 22 øvelser, og deles ut 66 medaljer. Tolv av øvelsene er i langrenn, seks i hopp og fire i kombinert. 22 øvelser er ny rekord for mesterskapet.

Avslutningsseremonien holdes samtidig med medaljeseremonien etter 50 kilometeren klokken 15.30 søndag 3. mars.

Årets nyvinning er laghopp for kvinner. I fjor ble det bestemt at øvelsen skulle inn i VM-programmet, men i utgangspunktet var det ikke plass i årets mesterskap. Tre uker før start kom det derimot kontrabeskjed, og det er nå klart at øvelsen skal arrangeres tirsdag 26. februar.

Om Seefeld:

Seefeld i Tirol var i utgangspunktet en liten landsby med bondegårder, men er nå blitt et stort turiststed, med over én million overnattingsdøgn i året. Det bor i underkant av 3400 innbyggere der, noe som gjør det til den femte minste arrangøren i VM-historien.

Stedet har vært et pilegrimsmål på grunn av kirken som er bygd til minne for St. Oswald. Det ligger også et gammelt kloster her, som i dag er et femstjerners hotell.

I tillegg til arenaene som skal brukes under verdensmesterskapet, er det en skiskytterarena her, alpinbakker, skøytebaner, fotballbaner, tennisbaner, golfbane, strand(!), volleyballbane og ridearena.

Landsbyen er ikke ukjent med store idrettsarrangement. Stedet var arrangør for øvelser i OL både i 1964 og 1976, da Innsbruck hadde lekene, og de arrangerte VM på ski i 1985.

Av kjente personer som er født eller har bodd i Seefeld, finner vi alpinisten Anton Seelos og Rote Armee Fraktion-grunnlegger Jan-Carl Raspe.

Ski-VM i 1985:

Seefeld var vertskap for VM også i 1985, også denne gang var hopprennet i stor bakke arrangert i Innsbruck.

Av nyvinninger kan det nevnes at det var det første mesterskapet hvor flere av utøverne brukte skøyteteknikk med en fot. Det ble det siste mesterskapet som ikke regulerte skillet mellom klassisk og fri teknikk.

Norge tok fem gull, fem sølv og fem bronsemedaljer under mesterskapet. Med det ble vi klart beste nasjon. Per Bergerud vant hopp stor bakke. Grete Ingeborg Nykkelmo vant 20 kilometeren, Anette Bøe vant 10 km og 5 km, mens det norske herrelandslaget vant stafetten i langrenn.

Arenaene:

Hoppkonkurransene arrangeres i to bakker. Normalbakken, Toni Seelos Jumping Hills, er i Seefeld. De første bakkene ble bygd i 1948, men ble revet i 2010 for å gjøre plass til to nye bakker. Bakkene har k-punkt 75 og 109, og det er den største som vil brukes som arena for normalbakkehoppkonkurransene.

For storbakkerennene må utøvere og publikum reise til Innsbruck og Bergiselbakken. Bakken er kjent som en av de fire bakkene under Hoppuka, og har en kapasitet på 28.000.

Langrennsøvelsene skal arrangeres på Seefeld arena, bare noen minutters gåtur fra Toni Seelos-bakken og Seefeld sentrum.

Morsomme tall fra VM

I løpet av 12 dager skal det arrangeres 22 øvelser.

700 utøvere fra 60 land kommer til Seefeld.

106.000 billetter er solgt (tallene er hentet fra 1. november 2018).

1000 mediefolk er akkreditert til mesterskapet.

Opp mot 100 kameraer i Seefeld og Innsbruck er gjort klar for å produsere tv-sendingene.

1200 ansatte og frivillige skal jobbe under mesterskapet.

Det er 1250 steg fra togstasjonen i Seefeld til Medal Plaza.

Kilde: Fis

Tildelingen:

Seefeld tapte den første avstemningsrunden. Oberstdorf fikk åtte stemmer mot Seefelds seks. Planica fikk tre stemmer, og Almaty fikk null stemmer og røk dermed ut i første runde.

Andre runde ble helt lik, og Planica røk ut av kampen med sine tre stemmer. Men i den tredje og avgjørende runden gikk alle som stemte på Planica over på Seefelds side, og dermed vant de den siste omgangen ni-åtte.

Økonomi:

Budsjettet for arrangementet er 18 millioner euro, eller 180 millioner kroner. Stedet har i tillegg brukt nesten 300 millioner kroner for oppgraderinger i infrastrukturen i området, blant annet ny jernbanestasjon, skriver avisen Tirol ORF.

Arrangøren mener at kostnaden for arrangementet bør dekkes gjennom salg av TV-rettigheter, reklameinntekter og billettsalg, mens oppgradering av infrastrukturen skal deles mellom kommunen, delstaten og regjeringen.

Mye av infrastrukturen til verdensmesterskapet var eksisterende også før tildelingen av arrangementet, men en del er blitt bygd i ettertid.

Skiløypene er pusset opp for å tilfredsstille FIS sine krav, og nye snøkanoner er på plass. I hoppbakken er det bygd en ny skiheis og et tårn. I tillegg har en idrettshall blitt pusset opp for å huse mediene som kommer til stedet.