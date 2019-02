Henrik Kristoffersen tok VM-gull i storslalåm: – Helt rått

vintersport

ÅRE/OSLO: Henrik Kristoffersen lå på tredjeplass før finaleomgangen av storslalåmrennet i Åre. Da det skulle avgjøres vartet han opp med et kjempeløp.

Kristoffersen passerte målstreken, gled mot det ventende tribunehavet og så på resultattavlen.

Da skjønte han at VM-medaljen var sikret. Nordmannen slo seg på brystet og slapp løs et jubelbrøl.

VM-forbannelsen var over. Nå handlet det om å vente. For kunne det bli gull?

Marcel Hirscher og Alexis Pinturault sto igjen på toppen.

Hirscher feilet. Bare Pinturault kunne snyte Kristoffersen for gull.

Da franskmannen nærmet seg mål, turte ikke Kristoffersen lenger å se på storskjermen. Han sank ned i snøen, med ryggen mot reklameskiltet.

Publikumsbrølet fortalte han det han trengte å vite. Kristoffersen strakk armene i været i triumf.

Franskmannen var bak. Det ble norsk gull - Henrik Kristoffersens første mesterskapsgull.

– Det var på tide å få en medalje i hvert fall. Dette er utrolig. Jeg har jobbet så hardt og vært så nær så mange ganger, sier Kristoffersen i intervjuet med arrangøren rett etter triumfen.

NRKs ekspert og tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt var imponert etter 24-åringens løp.

– Helt rått, sa Aamodt.

Ville revansjere

I løpet av VM i Åre har det vært alt fra sprengkulde til regn. Fredag minnet det plutselig mest om påske.

Da Kristoffersen kjørte ut som rennets førstemann, lå slalåmbakken badet i sol.

Da han rundt fire timer senere skulle kjøre ut som rennets tredje siste løper, var Åre blitt tatt av kveldsmørket.

Fra toppen så Norges gullhåp nedover løypen som var lyst opp av flomlys.

Blikket fortalte om innbitthet.

Kristoffersen hadde noe å revansjere.

Han hadde en VM-historie å rette opp.

Den vonde VM-rekken

Før finaleomgangen var han 18 hundredeler bak ledende Alexis Pinturault.

Legger du sammen hundredelene som har skilt ham fra medalje i de tre foregående VM-rennene, er det akkurat det tallet du får.

Da Kristoffersen kjørte inn til sin tredje strake VM-fjerdeplass for to år siden, kastet han stavene i bakken i frustrasjon. Det tok lang tid før han ville snakke med noen.

Frustrasjonen var til å forstå. VM-statistikken har vært vond lesning for 24-åringen:

VM 2015 i Beaver Creek, slalåm: To hundredeler bak Felix Neureuther på bronseplass.

To hundredeler bak Felix Neureuther på bronseplass. VM 2017 i St. Moritz, storslalåm: Fem hundredeler bak bronsevinner Leif Kristian Nestvold-Haugen.

Fem hundredeler bak bronsevinner Leif Kristian Nestvold-Haugen. VM 2017, slalåm: Elleve hundredeler bak bronsemedaljør Neurether.

Her i Åre skulle 20 hundredeler bli forskjellen. Men denne gangen gikk det Kristoffersens vei.

Kristoffersens mesterskap VM i 2019, Åre: 1.-plass i storslalåm. OL i 2018, Pyeongchang: Kjørte ut i slalåm, sølv i storslalåm. VM i 2017, St. Moritz: 4.-plass i slalåm, 4.-plass i storslalåm. VM i 2015, Beaver Creek: 4.-plass i slalåm, 13.-plass i storslalåm. OL i 2014, Sotsji: Bronse i slalåm, 10.-plass i storslalåm. VM i 2013, Schladming: Kjørte ut i slalåm, 20.-plass i storslalåm.

Hirscher slet med sykdom

Der Kristoffersen feilet i forrige VM, vant Hirscher gull i både storslalåm og slalåm.

Men i dette mesterskapet har han vært slått ut av sykdom.

Men den østerrikske helten stilte til start. Og i 1. omgang kjørte han inn til nest beste tid – åtte hundredeler foran Kristoffersen på plassen bak.

Men i finaleomgangen var Kristoffersen bedre enn Hirscher.

Skuffelse for Kilde

For to år siden hadde Leif Kristian Nestvold-Haugen sin største dag i alpinbakken, da han kjørte inn til VM-bronse under storslalåmrennet i St. Moritz.

Denne gangen ble det syvendeplass for Nestvold-Haugen.

Rasmus Windingstad fulgte på 13. plass. Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i førsteomgangen.

Men dagen tilhørte selvfølgelig Henrik Kristoffersen.