Gull-Johaug hylles i Sverige: – Hun er så overlegen at hun bør være urolig

Lørdag formiddag gjorde endelig Therese Johaug sitt mesterskapscomeback.

Det gikk som de fleste forventet: 30-åringen smadret konkurrentene på 15-kilometeren med skibytte.

Stortalentet Frida Karlsson ble beste svenske kvinne med sin femteplass. Hun får naturligvis mye ros, men også Johaug hylles i svenske medier.

– Det så ut som elite mot mosjonister. Som om Jörgen Brink i toppform ble sluppet ut i Vasaloppsporet sammen med Åke fra Göteborg, som fortsatt ikke kan forskjellen på blå og rød smøring. Johaug kunne til og med ha tatt seg tid til å stoppe for en bolle og en kopp blåbærsaft og likevel vunnet, skriver Aftonbladet-kommentator Patrik Brenning.

– Holder på med en egen idrett

Han mener Johaug nesten bør uroe seg over hvor mye hun dominerer.

– Det er jo som om Johaug holder på med en egen idrett. Hun er så overlegen at til og med hun selv bør være urolig. For snart kommer vi jo til å slutte å bry oss om henne. Alle vet at kampen om sølvet på noen måter kommer til å bli forvandlet til kampen om det uoffisielle gullet.

Også finske medier skriver om Johaugs triumf.

«Knusende overlegen!» skriver Iltalehti.

Hilsen fra Bjørgen

Etter løpet ble Johaug intervjuet av NRK. Kanalen viste henne en hilsen fra tidligere lagvenninne Marit Bjørgen.

– Gratulerer med et fantastisk og imponerende godt løp. Jeg er så imponert over jobben du har gjort, sa Bjørgen til Johaug.

NRKs ekspert Fredrik Aukland var også meget imponert over Johaugs VM-comeback.

– Hun har et enormt press på seg – og leverer fra øverste hylle. Hun går best mulig taktisk og bruker de partiene i løypen hun er sterkest. Hun leverer slik hun kan på sitt beste, sa Aukland i kanalens sending.