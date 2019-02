Graabak vraket fra lagsprinten: – Han ble forbannet

SEEFELD/OSLO: Jørgen Graabak vrakes fra VM-lagsprinten i kombinert.

Jan Schmid, som tok sølv i fredagens storbakkerenn, og Jarl Magnus Riiber (nummer fem) får gå søndagens lagsprint.

Graabak har blant annet individuelt OL-gull fra Sotsji, men får altså ikke gå søndagens øvelse.

Både han og Riiber var lite fornøyde med sin hopping i fredagens konkurranse. Graabak var helt nede på 28.-plass etter hopprennet. Han valgte derfor å stå over langrennet.

– Jeg var forbannet i en time og så prøvde jeg å støtte laget.

På lørdag trente han og Riiber i Bergisel-bakken. Etterpå var han optimist med tanke på å gå lagsprinten.

– Jeg har knekt koden, sa Graabak etter hopptreningen.

Han fortalte om den mentale krigen han hadde hatt med seg selv, om skuffelsen når man ikke får ut det man håper på. Og da han i sine treningshopp løftet seg stort, var han optimist like etter at treningen var over.

Måtte ta en hard avgjørelse

Like etterpå fikk han beskjed om at han var satt ut av laget.

– Det var vanskelig å komme utenom Jan Schmid etter sølvløpet. Jørgen ble forbannet, men det forstår jeg. Det har vært et vanskelig valg. Det er det ingen tvil om. Vi har valgt å gi tillit til Riiber og Schmid, sa landslagssjef Kristian Hammer.

Han ga beskjeden i solskinnet der oppe på toppen av bakken, og han syntes ikke det var noe moro.

– Toppidretten er brutal, men vi måtte bare stole på magefølelsen, forklarer Hammer.

Jan Schmid hoppet til 3. plass og endte på 2. plass etter langrenn i VMs første øvelse i kombinert. Etterpå var han overbevist om at det som planlagt var Jørgen Graabak og Jarl Riiber som skulle ta neste oppgave.

Slik ble det ikke.