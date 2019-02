Har fått mye støtte siden de mistet sin kjære. Nå gir de en spesiell gave tilbake.

Nils-Ingar Aadne og langrennsløper Mari Eide mistet samboer og søster og har fått mye støtte. Nå vil de gi noe tilbake.

Alle norske utøvere som kommer på VM-pallen i langrenn, får en hjertestarter hver. Den deles ut fra Ida Eides Minnefond.

Da Ida Eide døde under et mosjonsløp i høst, da hjertet sviktet, kunne en hjertestarter kanskje ha reddet henne.

Det svaret får aldri de nærmeste, men de vet følgende: Dersom det finnes en hjertestarter i haller, fotballbaner eller der hvor mennesker trener og trimmer, øker sjansen for at folk som får hjerteproblemer, kan få hjelp.

– Meningen er at medaljevinnerne i Seefeld skal gi hjertestarteren videre til klubben sin, sier Nils-Ingar Aadne.

Går inn med energi

Han er styreleder i stiftelsen som administrerer fondet. Aadne, som skal gå Vasaloppet søndag, har med Mari Eide i styret. Det er sprinteren som fikk oppleve sitt største øyeblikk i sporet da det ble VM-bronse under mesterskapet i Seefeld. Aadne fulgte henne på den store dagen.

Begge har hatt nok å stri med i høst, men da initiativet til utdeling av hjertestartere kom fra en sponsor, ble det umulig å si nei:

– Det hadde vi selvfølgelig veldig lyst til å være med på. Det føles meningsfullt.

Flere tenker i de samme baner

Ida Eides Minnefond ble etablert kort tid etter dødsfallet i september, og er blitt større enn de involverte trodde.

– Noe av det første vi skal jobbe med er å gi ut hjertestartere og førstehjelpsutstyr til klubber i Norge, opplyser Aadne.

36-åringen vet at sammenlignet med en nasjon som Danmark, har Norge langt færre hjertestartere. Norges idrettsforbund har på gang et stort prosjekt som også skal ta tak i dette.

– Det er veldig fint å gjøre noe som kan redde andre. I det øyeblikket en hjertestarter redder liv, vet vi hva de som sitter igjen slipper å gå gjennom. Dette har stor verdi for oss.

For dem som har engasjert seg i stiftelsen er målet å skape engasjement og bevisstgjøring hos folk, om at de er mulig å redde et liv bare med minutters forskjell hvis man har en hjertestarter i nærheten.

Må snart trene igjen

Mari Eide har hatt det travelt etter at hun kom hjem med medalje fra Østerrike.

Fredag er hun gjest hos Lindmo i NRK, og det har vært stor pågang fra venner, kjente og medier. Hun gjenkjennes på gaten.

– Det er å hjelpe andre betyr så mye, mener Eide, som har flere tanker i hodet

Fortsatt renn å delta i

Etter VM har hun ikke helt landet. Men 29-åringen håper å komme i gang med ordentlig trening igjen, for det kommer spennende oppgaver fremover.

Verdenscuprenn i sprint i Drammen, og renn i Falun og Quebec, er det viktigste. Samtidig er Minnefondet av stor verdi for henne.

Aadne, som går langløp, starter for tredje gang i Vasaloppet søndag. For begge har det å konsentrere seg om å gjøre ting de liker, vært en måte å mestre livet på. Dessuten er det fint å vite at Ida Eides Minnefond kan bety en forskjell.