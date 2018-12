Forbannet Jansrud reagerte på de brutale TV-bildene

vintersport

Lørdagens utforrenn i Val Gardena brakte med seg et uhyggelig øyeblikk. Etter rundt et minutt i løypen mistet sveitsiske Marc Gisin (30) kontrollen og falt stygt.

Gisin lå urørlig på bakken i noen minutter før han ble ført vekk i helikopter. Søsteren Michelle Gisin, som også er alpinist, har kommet med en oppdatering til den sveitsiske avisen Blick:

– Marc er våken og tilstanden hans er stabil.

Kjetil Jansrud hadde allerede fullført sin konkurranse da Gisin falt.

– Det var ikke pent. Vi kjeftet litt på producer også, siden han sendte det i reprise her nede. Det var litt unødvendig, sier Jansrud til NRK.

– Du sa fra til producer at du ikke ville se det flere ganger?

– Helst ikke. Men det gjelder alle her nede. Man kan strekke det langt å si at folk kjører på risiko og faller, at det er en del av sporten, men man trenger ikke å vise det igjen og igjen.

Holdt seg for ansiktet

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt mente Gisins ulykke kom på et uheldig tidspunkt.

– Det er det verste punktet du kan ramle på, rett ved kamelpukkelen, sier Aamodt i kanalens sending.

Alpinlandslagets trener Lars Mæland kalte kræsjet til Gisin «brutalt stygg». Aleksander Aamodt Kilde ledet da Gisin kræsjet. Kilde holdt seg for ansiktet da reprisene rullet over skjermen.

– Det er ikke noe morsomt i det hele tatt. Han rullet nedover der, sier Kilde til NRK.

– Jeg håper det går bra med Marc. Han er en utrolig fin fyr, legger han til.