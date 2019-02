Feiret VM-bronse med mamma og pappa: – Nå kommer det en ny gullalder for oss damer

vintersport

ÅRE: Det gikk slag i slag for Molde-jenta etter at hun fredag kveld vant VM-bronse i superkombinasjonen i Åre.

Hun fartet fra TV-intervju til TV-intervju. Hun hoppet sprudlende opp på seierspallen i Åre sentrum.

Hun dro videre til NRK-studio, samt en ny intervjurunde etter det.

Men litt før klokken 20.00 fredag kveld «landet» Mowinckel på Copperhill Mountain Lodge.

Der ventet kakefest sammen med blant andre mamma Sissel og pappa Harald.

– Ragnhild er en banebryter

Forrige vinter ble hun første norske kvinne på 82 år som vant OL-medalje i alpint.

I kveld ble hun første norske kvinne på 18 år som vant VM-medalje i alpint.

– Ragnhild er en banebryter, hun drar med seg de andre jentene, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt til Aftenposten.

Mowinckel ler litt da hun hører Aamodts uttalelse. Men hun tar poenget.

– Jeg synes det er på tide at noe skjer i norsk kvinnealpint. Om jeg kan være med å dra lasset, så er det fint. Jeg vet at det ikke går like lenge til neste gang. Det har vært en tørkeperiode, men nå kommer det en ny gullalder for oss damer, sier Mowinckel til Aftenposten.

Hun tror det blir mye spennende å se frem til i norsk kvinnealpint de neste årene.

– Det ser vi også på laget. Vi har gått fra å være to stykker til å være 10 stykker, og det er ganske stor forskjell. Det er utrolig kult at det kommer opp så mange andre. Norge har mye å glede seg til, lover Mowinckel.

Imponerte i slalåm

En av dem hun tror kommer til å skape glede og begeistring de neste årene er 20 år unge Kajsa Vickhoff Lie – som ble nummer 7 i superkombinasjonen.

– Har du rukket å ta inn over deg inntrykkene etter VM-bronsen?

– Det har demret litt, men alt er bare "schmack, schamck, schmack" etter rennet. Og så står du bare her. Jeg har ikke rukket å tenke så veldig mye. Men det er selvfølgelig superstas.

Hun lå som nummer tre etter utforrennet på formiddagen. Det var ikke veldig overraskende, Molde-jenta ble tross alt nummer to i OL-utforen sist vinter.

Men skulle hun klare å forsvare pallplassen i slalåm, som hun knapt har trent på, var det store spørsmålet.

Men Mowinckel kjørte en glitrende slalåmomgang og ble nummer tre.

– Det var en flat slalåm og det hjelper oss som er litt mer fartskjørere. Det handler om å stokke beina best mulig. Det er vanskeligere når det er brattere, fastslo hun.

To medaljemuligheter igjen

– Jeg er overrasket over den fantastiske slalåmtiden. Det hadde jeg nesten ikke trodd. Hun kjører mot Petra Vlhová og Wendy Holdener, som er de beste i slalåm etter Mikaela Shiffrin. Hun er like i hælene på dem, sier Aamodt.

Søndag er det utfor. Torsdag er det storslalåm. Hun sikret OL-sølv i begge disipliner. Det kan komme mer VM-jubel fra Mowinckel her i Åre.