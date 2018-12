Etterlengtet norsk opptur: Forfang sikret sesongens første seier

vintersport

Forfang klinte til og vant i hoppverdenscupen i russiske Nizjnij Tagil lørdag. Robert Johansson og Halvor Granerud havnet også blant de ti beste.

Forfang hoppet svært imponerende, og med to gode svev på 135,5 og 129 meter i vanskelige forhold tok han seieren 0,2 poeng foran polske Piotr Zyla.

Tredjeplassen gikk til japanske Ryoyu Kobayashi, som dermed tok sin fjerde pallplass på rad i verdenscupen.

– Det var veldig deilig å få til det her i dag. Det var litt uventet, så det var utrolig godt. Jeg har jo ikke vært helt der oppe så langt i år, men det er en bakke jeg trives veldig godt i, sa Forfang til NTB etter sin tredje enkeltseier i verdenscupen.

Han føler han har knekt en kode i den russiske storbakken.

– Jeg har noen nøkkeloppgaver i bakken der som har fungert i tre år på rad nå. Det handler om balansen i tilløpet, som er litt spesielt.

Fornøyd trener

Også landslagstrener Alexander Stöckl var strålende fornøyd etter seieren.

– Det var en veldig positiv start her i Russland. Det er litt av en lettelse at vi ser at vi har utøvere som kan henge med i toppen, sa han til NTB.

Etter første omgang lå Forfang på 3.-plass og var 4,4 poeng bak lederen Kobayashi. Japaneren sto igjen til slutt i finaleomgangen, men taklet ikke presset.

Dermed tok Forfang Norges første seier i vinter. Det var også den første norske pallplassen denne sesongen. Det gjør at Stöckl ser positivt på tiden framover.

– Vi er kanskje litt heldige i annen omgang med kompensasjonen. Men seieren er helt fantastisk, nå vet vi at vi er på riktig vei. Vi er ikke så langt unna.

Tre blant topp ti

Johansson smalt til med 130,5 meter i annen omgang. Dermed hoppet han seg opp fra 13. til 6.-plass. Hans første hopp var 126 meter langt.

Granerud fløy også høyt over kulen og strakte seg ned til 135 meter i første omgang. 22-åringen var tydelig fornøyd etter eget hopp og lå på 5.-plass. Han var åtte poeng bak Kobayashi.

I finaleomgangen skuffet han derimot med et hopp på 120 meter og havnet til slutt på 9.-plass, men det norske laget kunne likevel glede seg over å ha tre hoppere i topp ti.

Tre ute

Anders Fannemel tok karrierens første verdenscupseier i Nizjnij Tagil i 2014, men lørdag var han ikke i nærheten av å gjenta det med sitt hopp på 119 meter. Det holdt ikke til å kvalifisere seg for finaleomgangen.

Daniel-André Tande landet på svake 115,5 meter og tok seg heller ikke videre. Kongsberg-hopperen klarte dermed ikke å gjøre som i fjor, da han var på seierspallen i begge rennene i Nizjnij Tagil.

22 år gamle Sondre Ringen leverte et hopp på 118 meter. Dermed var konkurransen over for tre av de norske hopperne etter bare én omgang.

