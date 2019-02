Erkerivalen suveren da medaljen glapp for Kristoffersen: – Slalåmen min er for dårlig

vintersport

ÅRE/KRISTIANSAND: Østerrikeren Marcel Hirscher tok gull i Alpint-VMs siste renn i Åre i Sverige.

Før finaleomgangen lå Henrik Kristoffersen på sjetteplass, hele 1,7 sekunder bak ledende Hirscher. Nordmannen hadde 48 hundredeler opp til østerrikske Marco Schwarz på tredjeplass, så bronsemedaljen var innen rekkevidde for den nybakte verdensmesteren i storslalåm.

– Må ta fire steg til for å bli best i verden

Men Kristoffersen klarte ikke å innfri i finaleomgangen, og kjørte inn til tiden 2:06.98. Dermed falt nordmannen ned på niendeplass, 1,12 sekunder bak erkerivalen Marcel Hirscher.

– Jeg tar jo innpå 6 tiendedeler på Hirscher i den andre omgangen, selv om det ikke hjelper noe. Det er ikke noe annet å si enn at slalåmen min per dags dato er for dårlig. Jeg er selvfølgelig litt skuffet over åttendeplass i dag, det er jeg, sa Kristoffersen til Aftenposten etter målgang.

– Slalåmen er jeg skuffet over. Tross tekniske steg i riktig retning må det ytterligere fire steg til for å bli best i verden, legger han til.

– Er du fornøyd med egen innsats i VM?

– Storslalåmen var ekstremt bra, det viser at man får betalt får den harde jobben man legger ned. Så jeg er veldig fornøyd med å reise herfra med storslalåmen i boks, også må vi trene mer på slalåm. Det er helt klart noe å ta med seg, svarer fredagens verdensmester i storslalåm.

Alpin-VM søndag, slalåm menn VM alpint i Åre, Sverige søndag, slalåm menn: 1) Marcel Hirscher, Østerrike 2.05,86 (1.00,60-1.05,26), 2) Michael Matt, Østerrike 2.06,51 (1.01,95-1.04,56), 3) Marco Schwarz, Østerrike 2.06,62 (1.01,82-1.04,80), 4) Alexis Pinturault, Frankrike 2.06,79 (1.01,16-1.05,63), 5) Ramon Zenhäusern, Sveits 2.06,82 (1.02,92-1.03,90), 6) Manuel Feller, Østerrike 2.06,90 (1.01,98-1.04,92), 7) Clement Noel, Frankrike 2.06,95 (1.02,78-1.04,17), 8) Henrik Kristoffersen, Norge 2.06,98 (1.02,30-1.04,68), 9) Dave Ryding, Storbritannia 2.07,03 (1.03,72-1.03,31), 10) Stefano Gross, Italia 2.07,33 (1.02,96-1.04,37). Øvrig norsk: 12) Sebastian Foss Solevåg 2.07,53 (1.03,32-1.04,21), 23) Jonathan Nordbotten 2.09,36 (1.04,62-1.04,74), 40) Leif Kristian Nestvold-Haugen, Norge 2.21,02 (1.03,62-1.17,40). 48 utøvere fikk plassering. (©NTB)

– Kjipt å havne så langt bak

Det ville seg heller ikke for resten av nordmennene i søndagens VM-avslutning i Åre.

Sebastian Foss Solevåg ble nest beste nordmann, bak Henrik Kristoffersen. Solevåg kjørte inn på tiden 2:07.53, og ble dermed nummer 13. plass. Jonathan Nordbotten måtte nøye seg med en 24. plass, mens Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut i toppen av bakken. Sistnevnte klarte likevel å fortsette finaleomgangen, men endte opp med tiden 2:21.02 på grunn av feilen.

– Andre omgang er bedre. Jeg tok inn en del tid på Hirscher, så det var bra. Men da er det også kjipt å komme så langt bak på resultatlisten, sier Solevåg til Aftenposten etter rennet.

– Hva er det du gjør bedre enn i første omgang?

– Jeg treffer bedre hele veien og får bedre sving i løypa. Det passer meg bra ettersom du må skaffe farten mer selv, forklarer sunnmøringen, som er helt middelsfornøyd medegen innsats i VM i Åre.

– Tja, jeg har ikke gjort det så veldig mye bedre enn i verdenscupen. Man vil jo alltid være høyre på resultatlisten, men en 13. plass er helt ok, sier Solevåg.