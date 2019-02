Endelig fikk Sundby VM-drømmen oppfylt: – Hadde ikke trodd det skulle bli så mye følelser

Martin Johnsrud Sundby knuste verdenseliten og sikret Norges første VM-gull på 15 kilometer klassisk siden Oddvar Brå i 1982.

– Han har ikke vunnet i år. Han har hatt problemer med i det hele tatt å komme på pallen. Nå vinner han når det gjelder, sa NRK-kommentator Jann Post.

Det hele endte med en voldsom sekundstrid mellom den russiske veteranen Alexander Bessmertnykh og Martin Johnsrud Sundby.

Emosjonell

En gråtkvalt Martin Johnsrud Sundby møtte NRK etter målgang.

– Jeg hadde ikke trodd det skulle være så mye følelser involvert. Jeg har jobbet ekstremt hardt for at det skal komme før, og så kommer det i år. Det er helt sykt, jeg skjønner ingenting, sier Sundby.

Så la han til:

– Jeg følte meg ordentlig seig i starten, og tenkte «er det en sån møkkadag igjen?». Jeg trodde jeg kjempet om bronse til jeg var rett oppi skauen her, fortsetter en tydelig emosjonell Sundby.

Martin Johnsrud Sundbys medaljer: Individuelt: Gull: 15 km klassisk i VM i 2019. Sølv: 30 km skiathlon i OL 2018, 30 km skiathlon i VM 2017, 15 km klassisk i VM 2017, 30 km skiathlon i VM 2013. Bronse: 30 km skiathlon i VM 2019, 30 km skiathlon i OL 2014, 15 km klassisk i VM 2011. Lag: Gull: 4 x 10 km stafett i OL 2018, lagsprint i OL 2018, 4 x 10 km stafett i VM 2017, 4 x 10 km stafett i VM 2011. Sølv: 4 x 10 km stafett i OL 2010.

– Sundby er maskin

Britiske Andrew Musgrave kom inn til en åttendeplass på 15 kilometeren. Han gledet seg over gullet til Sundby.

– Det er så fortjent! Jeg hadde begynt å frykte at gullet ikke skulle komme, men så gjør han det i dag. Det er helt rått, sier Andrew Musgrave, som kom inn til lik tid med forhåndsfavoritt Bolshunov.

Musgrave, som til vanlig bor og trener i Norge, synes det var grusomt å gå i Seefeld.

– Jeg kokte. Det var så varmt. Det var forferdelig varmt og løst. Jeg åpnet rolig, men kokte likevel halvveis, sier Musgrave - og skryter enda mer av Sundby:

– Det ble klart at den som vinner i dag - det er den som er mest maskin, og det var Martin som var mest maskin, sier Musgrave.

Cologna: - Sundby fortjener gullet

Dario Cologna endte på sjetteplass på 15 kilometeren. Han mener gullet til Sundby er fortjent, selv om han aller helst skulle hatt det selv.

– Jeg håpte ikke at han skulle vinne, jeg ville jo vinne selv, men han er en verdig vinner. Det har vært en lang reise med mange medaljer for han, og han fortjener et gull, sier sveitsiske Dario Cologna.

Tønseth sprakk

Fredrik Aukland har trent Martin Johnsrud Sundby. Han synes det gullet er vel fortjent.

– Det er slik at noen gull er mer fortjent enn andre, og dette er det vi kan kalle et «slite-gull». Martin har jobbet så hardt i mange år for å klare dette. Det er rett og slett imponerende hvordan han har reist seg etter den høsten han har hatt, sier Aukland til NRK.

Det så lenge ut som at Didrik Tønseth skulle bli verdensmester på distansen, men trønderen sprakk fullstendig på slutten og ble til slutt nummer fem.

Topp ti 15 km: 1. Martin Johnsrud Sundby 2. Alexander Bessmertnykh 3. Iivo Niskanen 4. Andrey Larkov 5. Didrik Tønseth 6. Dario Cologna 7. Sjur Røthe 8. Alexander Bolshunov 8. Andrew Musgrave 10. Emil Iversen

Det var tunge forhold da herrene skulle ut på 15 kilometer klassisk onsdag.

Varmen gjorde at det ble grøtete i sporet enkelte steder, og flere løpere så ut til å slite i den tunge snøen.