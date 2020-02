Disse romsdalingene skiftet klubb for å satse på langrenn

vintersport

Kari Vikhagen Gjeitnes fra Skåla har vært Henning-løper i mange år. Nå er også to romsdalinger til med i satsinga. Isak Stiansson Pedersen og Alexander Løvik Nyheim konkurrerte for Henning skilag i helgas ski-NM på Konnerud. Stiansson Pedersen har tatt store steg etter at han ble Henning-løper.