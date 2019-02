Dette skjer i VM i dag

Slik ser programmet ut:

Klokken 13.00: Langrenn, kvinner. Stafett, 5 km x 4.

Klokken 11.00/15.15: Kombinert Individuelt. Hopp, stor bakke, etterfulgt av langrenn 10 km.

Klokken 16.30: Kvalifisering, normalbakke. Menn.

Jon Herwig Carlsens sitat «stafett er stafett» står seg godt også i 2019. Men for de norske kvinnene er stafett de siste årene assosiert med gull. Kvinnestafetten starter på sedvanlig vis med to etapper klassisk, før den avsluttes med to etapper i fristil.

Norge reiser til Seefeld som regjerende verdensmestere, etter at de knuste Sverige med over minuttet i Lahti. Therese Johaug er ny ankerkvinne i stedet for Marit Bjørgen, og nok en gang må de norske skijentene forvente et favorittstempel, men kan svenskene med supertalentet Frida Karlsson snyte Norge for gullet?

Har du lest denne? Norsk redaktør slår alarm: – Vi må slutte å heie på norske skiløpere

På kombinert kan det kanskje endelig være duket for VM-gull for Jarl Magnus Riiber? Han har levert en strålende sesong for de norske kombinertgutta, men lykkes ikke i første individuelle kombinertkonkurranse. Tyske Johannes Rydzek er regjerende verdensmester, og kanskje Riibers største konkurrent.

I hoppbakken skal de norske herrene gjøre sitt for å kvalifisere seg til lørdagens konkurranse i normalbakken. Kan det endelig lykkes for de norske hopperne?

Disse deltar for Norge:

Stafett kvinner:

Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Therese Johaug.

Kombinert:

Jarl Magnus Riiber, Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak, Jan Schmid (Magnus Krog går hvis Graabak ikke blir klarert).