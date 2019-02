Derfor er gullet på favorittøvelsen så viktig for Johaug: – Det er meg mot meg

Hun har allerede vunnet gull. Men det viktigste gjenstår for Therese Johaug (30): Kampen mot seg selv.

SEEFELD: – Det er dumt å si at jeg ikke går for gull, innrømmer 30-åringen før sin favorittøvelse 10 kilometer klassisk.

Hun har deltatt i syv mesterskap.

Johaug har startet i 19 distanserenn i VM og OL. Hun har gått 355 kilometer i mesterskap siden VM-debuten i Sapporo i 2007.

Hun har nesten vunnet det som vinnes kan. Men det er ett gull som mangler, det på 10 kilometer klassisk.

– Det er denne distansen jeg har drømt om å vinne. Det er den jeg mangler i samlingen.

– Hvorfor er den så viktig for deg?

– 10 kilometer klassisk er en individuell distanse. Det er meg mot klokka. Du blir ikke preget av at du går sammen med andre utøvere. Det er ikke noen taktikkerier her og der. Og så har jeg vunnet duatlon i VM tidligere, jeg har vunnet 30 kilometer i begge stilarter, jeg har også vunnet VM-gull i 10 kilometer skøyting med enkeltstart.

– Det er dette som er ekte langrenn for deg?

– Ja, jeg føler det. Det er meg mot meg.

Therese Johaug Født: 25. juni 1988 Klubb: IL Nansen Medaljer OL: Gull stafett 2010, sølv 30 km 2014, bronse 10 km klassisk 2014. Medaljer VM: Gull stafett 2011, gull 30 km fristil 2011, gull 10 km fristil 2013, gull stafett 2013, gull 15 km skiathlon 2015, gull stafett 2015, gull 30 km klassisk 2015, gull 15 km skiathlon 2019, sølv 15 km skiathlon 2015, bronse 30 km klassisk 2007, bronse 15 km skiathlon 2011, bronse 30 km klassisk 2013.

La slagplanen i fjor

Da hennes venninner kjempet om OL-medaljer i Pyeongchang forrige vinter, dro Johaug, trener Pål Gunnar Mikkelsplass, lillebror Karstein og samboer Nils Jakob Hoff til Seefeld.

Her ble hver meter i VM-løypene analysert. Her ble slagplanen på 10 kilometer klassisk lagt.

– Jeg var her i Seefeld i to omganger, en gang i februar og en i mars, hvor jeg gikk testløp 10 kilometer klassisk og testløp duatlon. Jeg har hatt løypene her i hodet i treningsarbeidet det siste året, jeg har visst nøyaktig hva som har vært mine svakheter og hva jeg må bli bedre på, og jeg har visst hva som har vært mine sterke sider der jeg kan gjøre mine taktiske valg.

Johaug er i form, hun utklasset konkurrentene med 57 sekunder på den innledende 15-kilometeren, og hun må finne seg i å være stor favoritt på distansen hun har likt så godt i alle år.

– Jeg vet det blir tøft. Jeg har hørt at Ebba Andersson kommer til å stille til start, og hun er god på akkurat denne øvelsen. Jeg skal ha god dagsform og gode ski for å lykkes.

«Sitter ikke her og lyver»

På mediemøtet dagen før den klassiske 10-kilometeren ble Johaug konfrontert med en svensk aviskommentator, som skrev at den norske favoritten løy da hun hadde som mål å ta medalje på den første VM-øvelsen.

– Jeg sitter ikke og lyver! Jeg står for målene jeg hadde før mesterskapet, og det var å reise hjem med medalje. Men jeg har drømt om et gull i to år, og det fikk jeg på lørdag, sa Johaug.

– Hvordan ser du på mulighetene for fire VM-gull?

– Det har ikke jeg noe fokus på. Jeg tar løp for løp.

– Er det noe som tyder på at formen skal dabbe av?

– Jeg har aldri gått på en kjempesmell. Men alle løp skal gås først.

Johaug har rett i det. Alle løp skal gås. Først ut er 10 kilometer klassisk.

Om hun liker det eller ikke, der er Therese Johaug storfavoritt.