Avlyst treningsomgang for Mowinckel

Ragnhild Mowinckel og de andre kvalifiserte fartskjørerne skulle ha kjørt den første av to treningsomganger foran onsdagens verdenscupfinale, men må nå nøye seg med tirsdagens gjennomkjøring.

Det samme gjelder Aksel Lund Svindal og de andre finaleklare herrekjørerne. Tirsdagens værprognoser er mye bedre for den svenske alpinmetropolen.

«Ukjent» trasé

Det betyr imidlertid at løperne mister en verdifull treningsdag i en utfortrasé som er ganske ukjent for de fleste. Utfor står sjelden på programmet når verdenscuprunden kommer til Åre hver sesong. Da er det slalåm og storslalåm for kvinnene som er «faste» disipliner.

– Siste gang det var utfor her var vel under VM i 2007, og det er vel ikke så mange – om noen - av dagens kvinnelige løpere som var med da. Jeg har aldri vært her og kjørt fartsrenn tidligere, og det er jo litt kjedelig at vi mister en treningsomgang, men det er likt for alle. Det er nok flere enn jeg som er litt spent på bakken, sier Ragnhild Mowinckel til Rbnett.

VM neste år

Åre skal arrangere VM igjen neste år, og derfor er denne sesongens verdenscupfinaler lagt til Åre denne uka.

Ragnhild skal kjøre utfor onsdag, super-G torsdag og storslalåm søndag.

Andre tar seg av fredagens lagkonkurranse og lørdagens slalåm.