Alpindronningen ble historisk. Så overrasket hun med en rørende gest.

vintersport

ÅRE: Gullvinner Mikaela Shiffrin hadde svart på spørsmål i noen minutter.

Hun hadde snakket om hvordan det var å vinne enda et gull.

Om sykdommen som gjorde at hun slet med å puste underveis i rennet.

Og om at hun brukte så mye krefter at hun sank sammen i målområdet.

Nå var pressekonferansen i ferd med å bli avsluttet, men fra scenen brøt Shiffrin inn.

– Det er noe dere ikke har spurt meg om, sa alpindronningen.

Så inviterte hun en 17 år gammel jente opp til seg.

LES HELE HISTORIEN: Møtet med den kreftsyke jenta forandret alt for verdens beste alpinist

Spesiell historie

Jenta var Emma Lundell. Og historien er helt spesiell.

For da Mikaela Shiffrin som 17-åring vant sitt aller første renn i verdenscupen her i Åre i desember 2012, møtte hun Emma for første gang.

Etter pressekonferansen sto Emma og ventet. Hun spurte om å få et bilde med alpinstjernen.

Nå er Emma frisk og aktiv langrennsløper. Men den gang var Lundell kreftsyk.

Hun fortalte om sykdommen til Shiffrin. Det gjorde sterkt inntrykk.

Som du kan lese mer om i denne artikkelen, ble møtet starten på et vennskap.

– Min inspirasjon

Lørdag ble Shiffrin historisk med sitt fjerde strake VM-gull i slalåm. Men i sofaen på scenen under pressekonferansen var det hun som sto for hyllesten.

Hun ønsket å takke Emma Lundell, en jente hun mener har gjort henne til et bedre menneske.

– Du er min inspirasjon, sa hun til den svenske 17-åringen.

Så klemte de. Lenge. Og så klemte de igjen.

Det var tydelig at møtet betydde mye for begge.

Det er sjelden de får treffes. Som regel har de kontakt på sosiale medier.

– Mikaela er en helt fantastisk jente, hun er superkul, så herlig, så ydmyk. Vi har litt kontakt på sosiale medier. Jeg forteller om mitt liv, hun forteller om sitt liv, sa Emma Lundell til Aftenposten tidligere i VM.