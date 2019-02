Aamodt hyllet Mowinckel etter VM-bragden: – Hun er en banebryter

vintersport

ÅRE: To OL-sølv i fjor. VM-bronse i superkombinasjonen i Åre her fredag kveld.

Molde-jenta var trolig den blideste jenta i målområdet etter å ha sikret Norges første medalje i 2019-VM.

I morgen er det utfor. Torsdag er det storslalåm. Det er de to disiplinene hun sikret OL-sølv i under forrige vinters OL i Pyeongchang.

– Det var litt overraskende. Men jeg må jo alltid prøve. Og i dag holdt det. Jeg er selvfølgelig kjempefornøyd med bronsen. Spesielt når jeg ser hvem som er foran meg, at jeg ikke er et hav bak dem.

Har trent lite slalåm

At hun lå som nummer tre etter utforrennet var ikke spesielt overraskende.

Men Mowinckel har knapt trent vanlig slalåm denne vinteren. 26-åringen var derfor spent på om hun kunne klare å forsvare pallplassen etter slalåmrennet.

– Det er en flat slalåm og det hjelper oss som er litt mer fartskjørere. Det handler om å stokke beina best mulig. Det er vanskeligere når det er brattere, fastslo hun.

Mowinckel løp fra TV-intervju til TV-intervju, men hadde dårlig tid fordi hun måtte rekke medaljeseremonien i sentrum av det svenske vintersportsstedet.

Senere på kvelden var det tradisjonell kakefest på alpinistenes hotell, Copperhill Mountain Lodge.

Ros fra Aamodt

Tidligere toppalpinist Kjetil André Aamodt var meget imponert over Mowinckels prestasjoner.

– Jeg er overrasket over den fantastiske slalåmtiden. Det hadde jeg nesten ikke trodd. Hun kjører mot Petra Vlhova og Wendy Holdener, som er de beste i slalåm etter Mikaela Shiffrin. Hun er like i hælene på dem.

For Mowinckel hadde ikke kjørt slalåm siden kombinasjonsrennet i verdenscupen i mars i fjor. Hun har heller ikke pleid å være blant de beste i slalåmløypen.

– Hun viser at hun er en komplett alpinist. Det hun gjorde i dag er veldig imponerende.

Mowinckel mente løypen kanskje hjalp henne litt.

– Det er en flat slalåm. Det hjelper oss som er litt mer fartskjørere, sa hun.

Mowinckels medalje var Norges første på kvinnesiden i VM-sammenheng siden 2001.

– Ragnhild er en banebryter, sa Aamodt.

Kronprinsparet på plass

Det vanket gratulasjoner og en hyggelig samtale med det norske kronprinsparet etter blomsterseremonien på stadion.

– De er jo så herlige. De syntes det var kult å se på. Det er gøy at de kommer for å se på oss.

– Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt da du så på tavlen at du lå på pallplass?

– Jeg visste jo at det var to stykker som kom bak meg. De hadde også muligheten. Jeg visste at det ikke var ferdig før det var ferdig. Om jeg ikke hadde klart medalje, visste jeg uansett at jeg hadde prestert godt.

– Hva tenker du nå om resten av mesterskapet?

– Det gjør at det er litt mindre vekt på skuldrene mine. Jeg har fått til et resultat som jeg er kjempefornøyd med. Men når denne dagen er over skal jeg få samlet meg litt. Og så skal jeg skru over på utforrennet.

Sterkt løp av Vickhoff Lie

20 år gamle Kajsa Vickhoff Lie leverte et meget solid løp – og var bare 38 hundredeler bak slalåmspesialisten Roni Remme, som ledet da Vickhoff Lie kjørte.

Vickhoff Lies løp holdt helt til syvendeplass.

Hun fortalte NRK at hun sendte følgende beskjed til lagvenninne Mowinckel:

– Prøv å kjøre rent. Hvis jeg klarer det, kan hun klare det.

Den sveitsiske forhåndsfavoritten Wendy Holdener innfridde, og tok gullet i Åre.

Godt utgangspunkt etter utfordelen

Ragnhild Mowinckel lå helt oppe på tredjeplass etter utfordelen i VM-kombinasjonen.

Hun hadde ikke hatt for vane å være blant de sterkeste i slalåm, men hun var optimist etter utfordelen.

– Jeg kan ikke si noe om formen, for jeg har ikke kjørt kombinasjon før dette, men jeg er nok en liten joker – og så er det flat-slalåm og det er en klar fordel, sa Mowinckel.

Moldenseren følte at medalje var innen rekkevidde.

– Det er mulig å ta medalje, helt klart, så står det på om jeg klarer å få det til. Jeg skal i hvert fall gi det jeg kan.

Det gjorde hun – og kunne dermed feire medalje.