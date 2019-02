Dopingrazzia i ski-VM: Norge har ikke sett noe, mens Østerrike bekrefter avhør

SEEFELD/BERGEN: Østerriksk politi har gjennomført en dopingrazzia mot flere lag under ski-VM i Seefeld onsdag. Det var den tyske TV-kanalen ARD som først meldte om razziaen mot løperhotellene.

Ifølge ARD dreier det seg om utøvere fra Østerrike, Estland og Kasakhstan.

– Det har vært razzia mot vårt hotell her i Seefeld. Jeg kan bekrefte at to av våre utøvere er i avhør hos politiet, sier Østerrikes norske langrennsjef Trond Nystad.

Han kan ikke si noe om hvem de er og hva som er årsaken til at politiet har valgt å avhøre de to utøverne.

– Dersom dette handler om doping er det bare helt forjævlig trist, sier Nystad til Aftenposten.

Nystad var tidligere trener for det norske herrelaget i langrenn. Han sluttet i jobben for et par år siden og flyttet til Ramsau i Østerrike hvor han nå bor. Han har vært sjef for østerriksk langrenn i VM-sesongen.

ARD-reporter Hajo Seppelt, som har vært ledende i avsløringene blant annet av den statsstøttede russiske dopingen, skriver på Twitter at østerriksk og tysk politi i en koordinert aksjon har slått til flere steder samtidig både i Seefeld og i Erfurt i Tyskland.

Han sier at bakgrunnen er mistanker om doping, og at det gjelder flere lag.

Østerriksk politi har innkalt til pressekonferanse klokken 15 onsdag ettermiddag.

– Ukjent for Norge

Informasjonssjefen i Norges Skiforbund sier på tekstmelding:

– Vi prøver å finne mer ut om dette. Det er ukjent for Norge, sier Espen Graff til Aftenposten.

– Ingen har vært hos oss, sier Norges landslagslege Øystein Andersen til NTB.

BREAKING NEWS. ARD-Dopingredaktion: Doping-Razzia in Seefeld des österreichischen Bundeskriminalamts. Verdacht auf Doping am Rande der Nordischen WM. Zeitgleich polizeiche Maßnahmen an verschiedenen Orten. Womöglich auch Beteiligung von Personen aus Deutschland — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) February 27, 2019

Heller ikke svenskene sier at de har hørt noe.

– Vi har ikke merket noe av det i det hele tatt i det svenske landslaget, sier deres pressesjef Katarina Medveczky til Aftonbladet.

Også i Erfurt

Det er østerriksk politi som koordinerer aksjonen, som ifølge ARD fortsatt pågår.

Aksjonen i tyske Erfurt skal være rettet mot en idrettslege med tilknytning til eliteutøvere blant annet i nordiske grener.

Ifølge ARD skal den tidligere sykkel-legen til laget Gerolsteiner være involvert, Mark Schmidt.

Den tyske kanalen melder videre at razziaen sannsynligvis har sammenheng med uttalelser fra langrennsløperen Johannes Dürr i ARD-dokumentaren «The Greed for Gold» fra januar i år.

Østerrikeren Dürr testet positivt for EPO under OL i Sotsji for fem år siden. I TV-dokumentaren kom han med rystende opplysninger både om sin egen og andres bruk av doping for å bli best.