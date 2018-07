Tissebøtene regner over Tour de France-rytterne

sykkel

Som en lang rekke ryttere har opplevd tidligere i rittet ble kvartetten bøtelagt med 100 sveitserfranc (818 norske kroner) for «upassende rytteratferd i offentligheten».

Eller med andre ord: Tisse i nærheten av publikum. Det blir slått hardt ned på av rittjuryen.

Grunnen til rytterne får bøter er ikke fordi de ikke bryr seg om hvor da later vannet, forsikrer danske Magnus Cort, som sykler årets Tour de France for Astana.

– Vi tenker faktisk over det, men det er veldig vanskelig å finne et godt sted å tisse i Tour de France, sier han, og sikter til at det er tettpakket med tilskuere langs veien.

– Man vil helst tisse i nedoverbakke, for der står det ikke like mange som på vei opp. Ellers kan man finne en stor og bred hovedvei hvor man kan komme seg unna feltet, fortsetter han.

Vil ikke tape tid

Rytterne klarer som regel deres ærend mens de er på sykkelen, så de ikke må stoppe og tape tid.

– Jeg kan selv kun tisse til høyre, mens noen som er litt mer drevne kan tisse til begge sider, sier Cort.

– Det er mest vanlig å kunne tisse til høyre. Det er det man kan øve på når man sykler på landeveien. Da legger man seg ikke over i motsatt kjørefelt, legger han til.

Må betale selv

Rytterne får ikke hjelp av lagene sine til å betale bøtene. Det normale er at bøtene blir trukket fra premiepengene som har blitt kjørt inn i løpet av rittet.

– Hvis det går ordentlig galt blir det minus på premiekontoen. Det har jeg opplevd i en belgisk klassiker for et par år siden. Der kjørte vi ikke inn nok premiepenger, så da ble vi alle trukket 15 euro for vår deltakelse i rittet, forteller Magnus Cort.

Torsdag blir nok en dag med enorme tilskuermengder langs veien da rytterne skal sykle den tradisjonsrike fjelletappen til Alpe d'Huez.

(©NTB)