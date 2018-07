Kristoffs stikk etter seieren: – Deilig å slippe maset

sykkel

Da Alexander Kristoff (31) rullet inn på Champs-Élysées, hadde han ikke vunnet en Tour de France-etappe på fire år. Men i Paris var Kristoff sterkest av alle.

«Det er helt sykt», sa Kristoff til TV 2 rett etter målgang.

– Det var tungt. Jeg var sliten på slutten, men det holdt akkurat inn. Det er fantastisk å vinne en etappeseier i Tour de France, spesielt siden det er den gjeveste etappen, sier Kristoff litt etterpå.

Han beskriver triumfen som «én av de største» i karrieren.

Får ros fra Boasson Hagen

Avslutningen ble et vanvittig drama. Det så ut til at belgiske Yves Lampaert skulle snyte spurterne for seieren, men på de siste meterne ble han hentet inn. Da var Kristoff sterkest. Han vant foran John Degenkolb og Arnaud Démare.

– Hemningsløst bra, sa TV 2s Christian Paasche på direkten.

Det var mest forventninger knyttet til Kristoff. Men Edvald Boasson Hagen gjorde også sakene sine bra, og ble nummer fire. Etterpå roste han Kristoff.

– Det er absolutt imponerende. Han hadde en sterk spurt, og jeg klarte ikke å utligne, sier Boasson Hagen til TV 2.

Tour de France søndag 21. og siste etappe, 116 km (flat) Houilles – Paris (Champs-Élysées): 1) Alexander Kristoff, Norge (UAE) 2.46.36, 2) John Degenkolb, Tyskland (Trek-Segafredo) samme tid, 3) Arnaud Démare, Frankrike (FDJ) s.t., 4) Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) s.t., 5) Christophe Laporte, Frankrike (Cofidis) s.t., 6) Maximiliano Richeze, Argentina (Quick-Step) s.t., 7) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain-Merida) s.t., 8) Peter Sagan, Slovakia (Bora) s.t., 9) Andrea Pasqualon, Italia (Wanty) s.t., 10) Jasper De Buyst, Belgia (Lotto Soudal) s.t. Øvrig norsk: 104) Amund Grøndahl Jansen (LottoNL) 2.47.06 min. bak. Sluttstilling (gul trøye): 1) Geraint Thomas, Storbritannia (Sky) 3.17.13, 2) Tom Dumoulin, Nederland (Sunweb) 1.51 min. bak, 3) Chris Froome, Storbritannia (Sky) 2.24, 4) Primoz Roglic, Slovenia (LottoNL) 3.22, 5) Steven Kruijswijk, Nederland (LottoNL) 6.08, 6) Romain Bardet, Frankrike (Ag2R) 6.57, 7) Mikel Landa, Spania (Movistar) 7.37, 8) Daniel Martin, Irland (UAE) 9.05, 9) Ilnur Zakarin, Russland (Katusha) 12.37, 10) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 14.18. Norske: 71) Hagen 2.57.00 timer bak, 96) Kristoff 3.33.33, 115) Jansen 4.02.04. Poengkonkurransen (grønn trøye): 1) Sagan 477, 2) Kristoff 246, 3) Démare 203. Øvrig norsk: 16) Hagen 73. Klatrekonkurransen (rødprikket trøye): 1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Quick-Step) 170, 2) Warren Barguil, Frankrike (Fortuneo) 91, 3) Rafal Majka, Polen (Bora) 76. Ungdomskonkurransen (hvit trøye): 1) Pierre Latour, Frankrike (Ag2r) 83.39.26, 2) Egan Bernal, Colombia (Sky) 5.39 min. bak, 3) Guillaume Martin, Frankrike (Wanty) 22.05. Norsk: 23) Jansen 3.39.51. Lagkonkurransen (gult startnummer): 1) Movistar 250.24.53, 2) Bahrain-Merida 12.33, 3) Sky 31.14. Lag med norske ryttere: 4) LottoNL 47.24, 11) UAE 3.49.11, 21) Dimension Data 5.56.10. (©NTB)

Svarte kritikerne

Sist gang Kristoff vant en etappe i Tour de France, var i 2014. Det året vant han to ganger - på den 12.- og 15.-etappen.

– Det er deilig å slippe det maset om at det er fire år siden sist. Neste år er det bare ett år siden sist, sier Kristoff med et glis.

Han fortalte også at det var deilig å bevise sine ferdigheter overfor kritikerne som har avskrevet ham som spurter.

Årene etter 2014 har Kristoff mange ganger vært nær seier - for eksempel da han ble nummer to bak Sagan på den 13.-etappen i år.

– Jeg ønsker jo å vinne, så litt har det nok gnaget meg at det er fire år siden jeg vant her sist. Men jeg har vunnet andre løp, det er ikke slik at jeg har gått fire år uten seier, sa Kristoff til Aftenbladet før Tour de France-starten.

I årets Tour de France har mye ligget til rette for en ny etappeseier. Én etter én har konkurrentene måttet trekke seg. Derfor var Kristoff én av favorittene før søndagens etappe. Grønn trøye-vinner Peter Sagan er dessuten småskadet, og ble bare nummer syv i Paris søndag.

Geraint Thomas bekreftet som vinner

Geraint Thomas kom seg helskinnet gjennom sjarmøretappen. Dermed ble 32-åringen den tredje briten som vinner Tour de France, etter Bradley Wiggins og Chris Froome.

Thomas kom inn i rittet som Froomes høyre hånd. Etter to strake etappeseire på etappe 11 og 12 seilet han imidlertid opp som en vinnerkandidat.

Underveis i etappen ble Thomas hyllet av Real Madrid-stjernen Gareth Bale, som han gikk sammen med på Whitchurch High School i Cardiff.

– Utrolig prestasjon, skrev Bale på sin Twitter-konto.

Tom Dumoulin ble nummer to i årets Tour de France, ett minutt og 51 sekunder bak Thomas.

Dumoulin er den første nederlenderen på topp tre i Tour de France siden Erik Breukink i 1990. Thomas’ lagkamerat Chris Froome ble nummer tre.