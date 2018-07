Kristoff misbrukte sin nest siste mulighet i touren: – Det er surt

sykkel

– Jeg kom litt for langt bak på oppløpet. Det var mange om beinet, og jeg mistet litt posisjonen inn i siste svingene. Jeg er litt skuffet, men jeg følte beina var tyngre i dag enn sist, sier Alexander Kristoff til TV 2 rett etter målgang.

På den 171 kilometer lange etappen fikk et brudd på fem mann gå ganske tidlig, men det var aldri noen fare for at de skulle få gå hele veien til mål.

20 kilometer før målgang i Pau, og selv om det ble forsøkt støtet fra hovedfeltet, gikk dette mot en massespurt.

Sjansen kunne ikke vært større for Alexander Kristoff, med en haug av spurtere ute av rittet og en Peter Sagan som var mørbanket etter onsdagens etappe.

Men i spurten satt det ikke helt for Kristoff og UAE. Arnaud Demare var suveren, mens Kristoff tok tredjeplassen. Edvald Boasson Hagen tok fjerdeplassen.

– Det er surt, men jeg følte jeg var nærmere sist, sier Kristoff.

– Det er førsteplassen som teller, og ikke noe annet, sa TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

Siste realistiske sjanse for en norsk etappeseier kommer på den siste etappen til Paris søndag.